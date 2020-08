Conversatorio por el Día Mundial de la Lucha contra la Trata

Se realizó el conversatorio contra la trata de personas en el día que se conmemora a nivel internacional la lucha para eliminar este delito que toma diversas formas y variantes en todo el mundo.

El encuentro virtual fue organizado por el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) junto al Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata.

Inicialmente, el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, presentó la actividad anunciando que en la reunión de Directorio de mañana se aprobará la obligatoriedad de mencionar y/o mostrar la Línea 145 cuando en los medios de comunicación se difundan temas sobre trata de personas.

“Este será un logro que surgió a partir de un pedido de los compañeros del Comité contra la Trata, y con orgullo les puedo contar que será un hecho” afirmó el titular del ente. Además, aclaró que la idea de realizar el conversatorio radica en que estas charlas sirven para aclarar la temática: “El objetivo es visibilizar el tema de la trata de personas porque entendemos que es un gran paso para combatirla”.

Por su parte, el vicepresidente del ente, Gustavo López, en su rol de moderador del encuentro afirmó que “la idea es que esta problemática no esté sólo en los medios cuando hay una noticia sobre el hecho o cada 30 de julio, sino que sea un mensaje que sirva para generar conciencia porque necesitamos de toda la sociedad para que esto se revierta”.

También estuvo presente el responsable del Comité Ejecutivo Contra la Trata y Explotación de Personas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Gustavo Vera, quien sostuvo que “la trata forma parte del crimen organizado y de la ruta del dinero porque hay redes de complicidad que facilitan ese esquema, así como la liberalización de zonas para que se produzca el delito. Cuando no reinsertás a una víctima, se produce un segundo abandono re-victimizándola y cuando no hay control del crimen organizado, por más que se encuentre a un proxeneta, éste termina siendo reemplazado por otro. Por eso hay que dejar de girar en círculos y cortar la cadena”.

Asimismo, y en consonancia con esto, la directora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Zaida Gatti, destacó la importancia de trabajar con la cadena de responsabilidades y la ruta del dinero para encontrar las formas de captación que hoy también actúan por Internet.

“El fin último es el dinero, por eso hay que investigar cómo funciona ese camino del delito organizado. La trata es un fenómeno que atraviesa diversos rangos etarios, géneros y clases sociales en mayor o menor medida. Por eso convocamos a la sociedad a no ser cómplice y a no mirar para otro lado porque se puede ser cómplice por acción o por omisión”, enfatizó la funcionaria.

Finalmente, la fundadora y presidenta de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, remarcó que al principio tuvo que enfrentar sola a los delincuentes que secuestraron a su hija Marita porque la sociedad tenía miedo. “El presidente Alberto Fernández ya me conoce de la época en que Néstor Kirchner y Cristina Fernández me ayudaban. Ya me reuní con él y es una persona totalmente comprometida en este tema y en los derechos humanos, por eso tengo mucha expectativa en esta nueva gestión. El Estado debe tomar conciencia de las herramientas que se necesitan para esto y es responsable porque es quien tiene los recursos”. Así lo afirmó Trimarco quien, además, sostuvo que “la tierra no traga a la gente, por eso no voy a descansar hasta saber dónde está Marita”.

El conversatorio fue retransmitido desde el sitio web de ENACOM, Facebook y a través del canal de Youtube del organismo, donde permanecerá publicado a disposición de quienes quieran visualizarlo nuevamente (ingresando aquí).