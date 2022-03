Concluyó la primera fecha del Rally Provincial

La primera fecha del campeonato Misionero de Super Prime que se disputó en la Costanera de Alba Posse entregó nuevos ganadores para el Rally Provincial.

El binomio de Aristóbulo del Valle Lucas y Alejandro Ritter (Renault 18) en el Grupo A; los posadeño Nicolás y Daniel Robledo (VW Gol) en la N2; los sanvicentinos Maicon y Javier Paulus (VW Gol) en la AZ Light, los locales Víctor Boher y Yonas Müller (VW Gol) en la N6 se anotaron como nuevos ganadores en el rally.

La dupla Lisandro Vidal Rodríguez y Ernesto Silvestri (Ford Ka) llevó la clase Hibrido y la General en un espectáculo que fue seguido por más de 3 mil personas que llegaron hasta la costanera para ver la apertura de las actividades de la AMPyNaR.

Luego de las cinco pasadas, se descartó la peor de cada binomio, y la general y la Clase Hibrido quedó para la dupla de Posadas integrada por Lisandro Vidal Rodríguez y Ernesto Silvestri (Ford Ka) que acumuló 7m44s3. Segundo quedó su hermano Gabriel Vidal Rodríguez-Aytor Zugasti (Ford Ka) quien quedó a 10 segundos.

En el Grupo A el binomio de Aristóbulo del Valle Lucas y Alejandro Ritter (Renault 18) tuvo una actuación soberbia y se llevo su primera victoria con un acumulado de 7m48s3/10.

“La clave fue entrenar mucho y tener un auto entero. Se lo dedicamos a nuestro tío Gilmar que sin su ayuda y su guía no podríamos haber conseguido esta victoria”, explicó un emociado Lucas Ritter.

Segundo quedó el campeón Fabio Montiel-Juan Pablo Horaianski (VW Gol) a 2 segundos y tercero en su regreso al provincial fue Rodrigo “Pipo” Durán-Hernando Cabrera (VW Gol).

En la N2, los posadeño Nicolás y Daniel “Pato” Robledo (VW Gol) no iban a ir a correr porque no habían conseguido auspiciantes y gracias a la ayuda de los amigos se presentaron y terminaron anotando su primera victoria en la categoría. El Pato, un histórico del rally provincial no pudo ocultar su emoción al lograr la victoria junto a su hijo.

El podio lo completaron Cristopher Werner-José Luis Peretti (VW Gol) para completar el 1-2 para el Lalo Competición y tercero fue el binomio de Alem Luis Da Luz-Lucas Houchuk (Ford Fiesta).

En la AZ Light, los sanvicentinos Maicon y Javier Paulus (VW Gol) lograron su segunda victoria en el provincial y primera en el Súper. El podio lo completaron Daniel Márquez (Renault 18) y José Luis Llamosas (VW Gol).

La alegría local la dieron en la N6, Victor “Junior” Boher-Yonas Müller (VW Gol), que se anotó su primera victoria y ante su gente. Para alegría de los albaposeño el segundo lugar lo ocupó Saúl Díaz-Lucas Oliveira (VW Senda). Tercero quedó la dupla de apóstoles integrada por Luis Quintana-Leandro Velázquez (VW Gol).

En los cuatriciclos, Giuliano De Paola sumó una nueva victoria y segundo quedó José Luis Stellmazchuk, quien volvió a correr luego de superar un cáncer, por lo que recibió una ovación cuando subió a recibir su premio.

Entre las motos los ganadores fueron: Lucas Horianski (E1), Leandro Korol (E2), Sandro Kleiber (E3) y Nicolás Korol (E4).

La próxima actividad de la AMPyNaR será el 30 de abril y 1 de mayo con la primera fecha del Campeonato Misionero de Rally y Segunda del Súper Prime, que se realizará en San Vicente, localidad que vuelve al calendario luego de 17 años.