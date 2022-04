Caracter y determinación, las claves para llevarse un partidazo

Por una nueva fecha de la Liga de Desarrollo, Oberá Tenis Club (26-10) se llevó un triunfo más que importante derrotando a Comunicaciones en Mercedes (31-5) por 71-60, hasta ese momento puntero de la competencia y un equipo que solamente había caído una vez como local. Franco Fragozo, Santiago Konaszuk y Taiel Gómez Quintero fueron los goleadores de los obereños con 15 puntos por lado.

Carácter y determinación fue lo que demostraron los pibes en un momento muy importante de la temporada, dónde debían disputar un encuentro crucial contra, quizás, el mejor equipo de la competencia con muy buenos valores en sus filas.

Solamente cedió el primer cuarto, cayendo por 16-12. A pesar de esto, el encuentro era muy parejo ya que se medían dos fuerzas muy parejas, OTC fue encontrando desde su defensa muy buenas respuestas, Gómez Quintero afixiando a llanos, no dejándolo conducir cómodamente y fragozo luchando contra maeso eran los duelos más importantes en ese momento, dónde la visita terminó imponiéndose casi siempre.

Comu no estaba cómodo y lo sabía. El segundo cuarto fue a favor de la visita 21-18.

El tercer período fue dónde más diferencia pudo hacer OTC, lastimando desde el perímetro con Fragozo y Taiel, además del gran aporte de Acevedo en la pintura, aprovechando sus 2,04 cm y siendo efectivo no sólo para anotarse con 8 pts y 6 rebotes, si no para jugar excelente sin pelota. Por el contrario, a comu nunca se le abrió el aro y no podían controlar la ofensivas de la visita, obligando al entrenado Balbi a pedir minuto en reiteradas oportunidades.

Finalmente, fue 17-10 y 50-44 para el Celeste que se iba derecho al último período sabiendo que estaba ante una oportunidad única de ganar un partido clave.

En el último cuarto, con mucha inteligencia y temple, los pibes supieron manejar de manera perfecta el partido, pasándose la pelota y jugando posesiones largas para que pase el tiempo y el local comienze a desesperarse. El ingreso de San Vicente fue muy importante, dándole oxigeno al equipo y aportando varios puntos.

Además, la conducción de Konaszuk fue la ideal, asistiendo y penetrando cada vez que veía un hueco y anotando con facilidad ante una defensa local que ya no daba respuestas y se veía cansada.

Fueron pasando los minutos, Comu intentaba pero ya no le salía y el Celeste de a poco fue poniendo cifras definitivas y con todos sus jugadores anotando puntos se construyó una victoria clave en un reducto donde muy pocos ganan y ante un rival de jerarquía. Fue final y 71-60 para la visita.

La noche se completó con otra alegría, ya que en Córdoba, el buen equipo de La Banda, Olímpico, dió la sorpresa y venció a la Gloria por 86-82 bajándolo al 5to lugar nuevamente.

De esta manera el equipo cordobés queda con un récord de 25 victorias y 11 derrotas, mientras que OTC está cuarto con 26 victorias y 10 derrotas, cuando ambos deben disputar sus 2 últimos encuentros.

La Gloria, deberá recibir a Gimnasia de Comodoro el 08/04 y visitar en el clásico a Atenas el 17 de abril. El conjunto obereño, jugará como local contra Hispano el 11/04 y ante Comunicaciones el 17 de este mes.

Lucas Benitez