Buscan embargar activos del país como Aerolíneas Argentinas y el BCRA

The Financial Times publicó un artículo titulado “A la caza de los ‘alter egos” de Argentina”, donde señala que los fondos buitre “se embarcaron en un largo viaje para que el país, falto de liquidez, pague”.

Ante el incumplimiento del fallo que obligaba al país a abonar USD 16.100 millones como resarcimiento, el fondo buitre Burford Capital busca embargar activos argentinos como Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación, en el marco del juicio por la estatización de YPF.

El medio británico The Financial Times publicó un artículo titulado “A la caza de los ‘alter egos” de Argentina”, donde señala que los fondos buitre que demandaron Argentina por la expropiación de YPF “se embarcaron en un largo viaje para que el país, falto de liquidez, pague”.

El medio señala como antecedente el caso del fondo Elliot Management, propiedad de Paul Singer, que -según el artículo- durante 15 años trató de incautar un buque de la Armada argentina mientras estaba en el puerto de Ghana, hasta llegar a un acuerdo con el expresidente Mauricio Macri.

Además, agrega como contexto que el presidente Javier Milei “está en el extremo opuesto del espectro ideológico” de la “administración de izquierda” de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien “supervisó el enfrentamiento de Argentina con Elliott y la expropiación de YPF en 2012”.

“Milei dijo que volverá a privatizar YPF y otras empresas estatales, y se mostró dispuesto a pagar la sentencia si fracasa el recurso de Argentina contra ella”, indica el medio británico.

Burford quiere los “alter egos” de Argentina

Según las fuentes judiciales a las que accedió el medio birtánico, Burford solicitó permiso para “examinar gran parte de los activos de propiedad estatal de Argentina, desde su aerolínea bandera hasta su principal banco de consumo”.

Los abogados del fondo buitre argumentaron que las empresas estatales argentinas son “aparentemente independientes”, pero “en realidad” están “repletas de cargos políticos poco cualificados y son ‘alter egos’ de la República”.

Se trata de un término jurídico que señala, en este caso, que las empresas estatales no solo son propiedad argentina, sino que también están controladas por el Estado argentino y, por lo tanto, “son indistinguibles” de él.

“En teoría, esta determinación facilitaría las incautaciones por parte de los organismos que trabajan para los acreedores de Argentina”, indica el artículo.

Según el Financial Times, desde el lado argentino confían “en obtener un indulto de los tribunales superiores”, y consideraron que “los demandantes estaban involucrados en una expedición de pesca diseñada para avergonzar al país”.

Además, agregaron que “no había activos sustanciales en la jurisdicción de Estados Unidos”.

En los escritos presentados ante el tribunal de Nueva York, los representantes de Argentina “negaron que las entidades en cuestión sean ‘alter egos'”, y aseguraron que “sentencias anteriores de tribunales estadounidenses respaldan sus afirmaciones” respecto de que las empresas “están separadas del Estado desde el punto de vista operativo”.

Fondo buitre: qué empresas buscan embargar

Entre las empresas estatales que Burford busca embargar están la propia YPF, el BCRA, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, Arsat y Enarsa.

YPF

Respecto a la petrolera, los demandantes argumentaron que los gobierno argentinos “utilizaron a la empresa para dar trabajo a ‘vividores de la política’ y fijar los precios locales del combustible”.

Según el fondo buitre, eso “demuestra que en realidad” YPF es “un brazo del Estado”. “También solicitaron por separado al tribunal que ordene a Argentina transferir las acciones de la nación en YPF a sus acreedores”, indicó el medio británico.

Si bien YPF cuenta con una capitalización bursátil de USD 10.700 millones, posee valiosos yacimientos de petróleo y gas como Vaca Muerta, los activos más fáciles de embargar -según el director de la consultora Latam Avisor Sebastián Maril- serían “sus bonos corporativos regidos por la ley de Nueva York”.

Maril explico al Financial Times que algunos de los bonos están garantizados por depósitos bancarios en EE.UU. generados por las exportaciones de petróleo de YPF, y agregó que el precio de dichos bonos “podría derrumbarse” si la petrolera fuera considerada un “alter ego” del Estado, independientemente de que Budfords lograra embargarlos o no.

“Los acreedores judiciales quieren que ese riesgo empuje a Argentina a sentarse a negociar”, dijo.

Por su parte, desde el lado argentino argumentaron al medio británico que “ningún activo de este tipo estaría al alcance de los acreedores”, y que las acciones de YPF en el país eran “absolutamente inmunes” al embargo.

Además, sostuvieron que no se estaba estudiando la posibilidad de negociar un acuerdo mientras estuviera pendiente la apelación.

Banco Central

Para Burford, la máxima autoridad monetaria es “utilizada como una herramienta del Estado”, y argumentaron que la promesa de Milei de cerrar el BCRA “demuestra que, en última instancia, el gobierno estaba totalmente a cargo de la organización”.

Sin embargo, desde argentina argumentaron que el Central no era “tan amplio como para equivaler a un control comercial cotidiano”.

Si bien las reservas del banco central de un país gozan de gran inmunidad frente a embargos, la decisión del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de enviar el oro a Londres “dificultó la protección que goza frente a embargos”, señaló el Financial Times.

“Personas cercanas a Argentina dijeron que los tribunales estadounidenses ya habían dictaminado que las reservas del banco central estaban fuera de su alcance”, explicó el medio británico en su artículo.

Aerolíneas Argentinas

También el medio especializado en economía explicó que la aerolínea bandera “se convirtió en un punto álgido de la política argentina bajo el mandato de Milei”, y que a principios de año “intento si éxito” privatizar la empresa “que suele ser deficitaria” mediante la sanción de la primera Ley Bases.

Aerolíneas Argentinas controla el 60% del mercado nacional, realiza vuelos internacionales y cuenta con 84 aviones en su flota, aunque en su mayoría alquilados, detalló el medio británico.

Para Burford, “la República dota a Aerolíneas de personal de designación política que ha sido criticado por su falta de experiencia en aerolíneas y su mala gestión”, y citaron al expresidente Macri quien calificó a la empresa como “una fábrica de empleo para activistas políticos de izquierda”.

Banco Nación, Arsat y Enarsa son las últimas empresas que señala The Financial Times, las cuales “son también susceptibles de ser privatizadas por la administración de Milei. Respecto a la empresa de telecomunicación y a la empresa de energía, “los analistas señalaron que no está claro qué activos podrían tener en el extranjero”.

“El estatal Banco Nación es el mayor banco minorista de Argentina. Tiene sucursales en el extranjero, incluidas las de Nueva York y Miami, donde los demandantes esperan encontrar información que demuestre que el Estado argentino posee cuentas utilizadas para transacciones de comercio exterior”, concluye el artículo.

BAE Negocios

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...