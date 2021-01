Boca Unidos goleó a Central, en otro «batacazo» del certamen

0 Compartir Compartir tuitear

Boca Unidos, de Corrientes, que juega en el Federal A, goleó 3 a 0 a Rosario Central en el Estadio Único de la ciudad bonaerense de San Nicolás, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Los goles fueron convertidos por Antonio Medina, de penal, y Andrés Ríos, en el primer tiempo, y por Gabriel Ramírez, también desde los 12 pasos, en el complemento.

Boca Unidos sorprendió a los 24 segundos con un buen pase en profundidad del delantero Antonio Medina a Ríos, por la izquierda del área, quien le ganó al cierre de Joaquín Laso y fue tocado abajo por el arquero Marcelo Miño, en un claro penal que el propio «Chuki» Medina cambió por gol con un derechazo al poste derecho del arquero, para inmediatamente pedir perdón por su pasado «canalla».

Central fue un equipo tan lento como predecible cuando monopolizó la pelota y generó algunas llegadas, como la de los 14′, cuando Martínez mandó un centro que Ojeda remató junto al primer palo.

Boca Unidos respondió a los 15′ con un zurdazo apenas alto de Medina, luego de que Ríos le ganara a Laso y se la peinara.

Rosario Central tuvo su chance más clara a los 20′ cuando Lautaro Blanco remató desde la izquierda y la pelota le pegó en el brazo izquierdo al zaguero Ariel Morales, en un claro penal que el árbitro Hernán Mastrángelo no sancionó.

El segundo zaguero de Central, Jonathan Bottinelli completó la saga de horrores defensivos a los 25′ cuando quiso jugar con el arquero por la izquierda, pero perdió la posición y la posesión con Medina, quien desbordo y asistió a Ríos para que la empujara al segundo gol.

Central jugó tan mal en ese olvidable primer tiempo que sólo llegó con un derechazo desviado de Ojeda y con un cabezazo de Laso, que el arquero Christian Martínez sacó sobre el travesaño, en tiempo de descuento.

El complemento repitió la historia del primer tiempo, salvo porque Central dispuso de un puñado de llegadas que no pudo concretar de forma increíble, como un remate de Damián Martínez que rebotó en el ángulo superior derecho y que el ingresado Luca Martínez Dupuy tiró afuera, solo con con el arco vacío, a los 33′.

El delantero Ignacio Russo, hijo del entrenador boquense Miguel Ángel, cabeceó de emboquillada a los 35` y el arquero Martínez la atajó dentro del arco y estiró las manos, pareciendo gol, pero el árbitro Mastrángelo no lo convalidó.

Y a los 36′ Bottinelli dudó en una pelota que dejó picar, Ríos abrió a Medina, el defensor cerró abajo y el delantero se tiró, en un inexistente penal que Mastrángelo sí sancionó y que Ramírez convirtió, con un tiro suave al medio, para redondear la goleada, en otro «batacazo» en la Copa Argentina.

Síntesis

Rosario Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Joaquín Laso, Jonathan Bottinelli y Lautaro Blanco; Emmanuel Ojeda, Fabián Rinaudo, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Alan Marinelli y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Boca Unidos de Corrientes: Christian Martínez; Nicolás Monje, Ariel Morales, Franco Lazzaroni y Alejandro Leani; Ataliva Schweizer, Diego Sánchez Paredes, Saúl Abecasis y Gabriel Ramírez; Antonio Medina y Gonzalo Ríos. DT: Claudio Marini.

Goles en el primer tiempo: 1` Medina (BU), de penal, y 25` Ríos (BU), de penal.

Gol en el segundo tiempo: 37′ Ramírez (BU), de penal.

Cambio en el primer tiempo: 35` Leonel Niz por Monje (BU).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Rodrigo Villagra por Ojeda (C) e Ignacio Russo por Ferreyra (C); 26`Lautaro Giaccone por Blanco (C) y Luca Martínez Dupuy por Marinelli (C); 40` Martín Fabro por Ramírez (BU) y 45′ Cristian Núñez por Ríos (BU) y Lautaro Larrazábal por Medina (BU).

Estadio: Único, de San Nicolás (Buenos Aires).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

