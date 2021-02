Boca descartó comprar a Román, que no superó la revisión médica

0 Compartir Compartir tuitear

El defensor colombiano Andrés Román no superó este jueves la revisión médica y se frustró su incorporación a Boca Juniors, al que estuvo a punto de llegar por pedido del entrenador Miguel Angel Russo, que lo dirigió en Colombia.

El lateral derecho de 25 años llegó ayer desde Millonarios de Bogotá. Boca le iba a hacer contrato por tres años y había acordado el pago de 2 millones de dólares para quedarse con el 80% de su ficha.

Pero dadas las circunstancias, el pase de Román no se hará y se espera para las próximas horas un comunicado oficial con la especificación del problema de salud que le diagnosticaron.

En el plantel xeneize dispone de dos laterales derechos, Leonardo Jara y Julio Buffarini, pero a ambos se les vence su contrato el 30 de junio de este año y no seguirán en la institución.

En el plano estrictamente futbolístico, la única duda de Russo para enfrentar a Newell’s Old Boys el próximo domingo y es si vuelve a ser titular Jorman Campuzano, que por no estar en su mejor estado físico, no estuvo siquiera concentrado en la primera fecha en la Bombonera en el 2-2 ante Gimnasia La Plata.

Pero esta semana practicó en forma normal, por lo que el mediocampista colombiano podría entrar por Nicolas Capaldo o por Alan Varela, los dos juveniles que fueron titulares el domingo pasado.

Así, el once inicial en Rosario sería con Andrada; Jara, Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Villa, Campuzano o Capaldo, Varela o Campuzano, Cardona; Zárate y Tevez.

El asunto Pavón

El delantero Cristian Pavón, recientemente operado en sus tobillos, deberá acreditar motivos y razones por los cuales realizaría un cambio de domicilio a otro país, ya que sobre él pesa una causa iniciada en la Fiscalía de Instrucción de segundo turno de Alta Gracia, Córdoba, a raíz de una denuncia formulada por una joven en noviembre pasado por supuesto abuso sexual.

La denunciante fue admitida como querellante particular con patrocinio letrado y la fiscalía interviniente informó que en la causa «se han dispuesto varias medidas probatorias con la finalidad de descubrir la verdad histórica del hecho denunciado y la actuación de la ley penal».

Luego de su paso por el fútbol de Estados Unidos, Pavón es actualmente jugador de Boca, aunque no se quedaría en el club xeneize y buscaría seguir su carrera en el exterior.

Su padre y apoderado, Walter Pavón, denunció que el delantero fue víctima de «un destrato terrible» por parte del Consejo de Fútbol (que componen Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado, Raúl Cascini y el colombiano Jorge Bermúdez), al que cuestionó porque no llamaron a su hijo «ni antes ni después de pasar por el quirófano», y consideró que para el futuro del ex mundialista con el seleccionado argentino en Rusia 2018 «cualquier opción es mejor que Boca».

«No se puede tener a un jugador de fútbol por el que pedís 20 millones de dólares y ni siquiera preguntarle qué le pasó», disparó Pavón padre en diálogo con TyC Sports, y añadió: «Estos chicos (por los integrantes del Consejo) no quieren que Cristian juegue al fútbol, nunca se comunicaron con él desde que volvió de Estados Unidos. Habrán sido muy buenos como futbolistas, sí, pero de pecho no van a ganar nada».

Pavón, de 25 años, fue operado en ambas piernas. Al atacante le extirparon siete partículas del pie izquierdo y otras dos del tobillo derecho, lo que hacían que «jugara infiltrado y llorara del dolor ante cada partido», según contó su padre.

