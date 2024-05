Se extienden los tiempos y el oficialismo ya reprograma su cronograma

La reunión informativa de este miércoles se estiró más de lo previsto y postergaron la reunión de Presupuesto para comenzar a tratar el paquete fiscal. No habría dictamen este jueves, como se había previsto.

Mas de diez horas duró este miércoles la segunda jornada del plenario de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales que analiza el proyecto de ley de Bases. Y obligó obviamente a postergar para este jueves la reunión de Presupuesto en la que comenzarán a tratar el paquete fiscal.

Será informativa, con la presencia del secretario de Hacienda Carlos Guberman, y a posteriori se reanudará el plenario para seguir analizando el proyecto de ley de Bases.

Así las cosas, tal cual se preveía ya el martes -primer día del debate de las leyes del Ejecutivo en el Senado-, todo indica que la firma del dictamen difícilmente pueda ser este jueves, como se había previsto originalmente.

Así sería con la ley de Bases y más aún con el paquete fiscal que, como dijimos, recién este jueves comenzará a ser “abierto” por los senadores.

Sucede que el debate de la ley de Bases se prolongó más de lo previsto. Arrancó pocos minutos después de las 10 de la mañana, con las exposiciones de los secretarios de Energía y de Trabajo, Eduardo Rodríguez Chirillo y Julio Cordero, respectivamente, y a las 14.30, justo a la hora que se preveía comenzar con la reunión de Presupuesto, se pasó a un cuarto intermedio.

Hay que tener en cuenta además que este jueves se llevará a cabo el paro nacional dispuesto por la CGT, y según trascendió los senadores de Unión por la Patria tendrían intenciones de adherirse, con la intención de dejar sin quórum la comisión.

Para la reunión de Presupuesto, no habría problema si eso sucediera, pues se trata de una informativa. Pero en caso de no tener quórum, no se podrían reunir para buscar el dictamen. Ahora bien, si lo tuvieran por sí solos, los senadores oficialistas y bloques cercanos, podrían reunirse y hasta avanzar con el dictamen sin la presencia de la oposición más dura.

“La oposición adelantó todos los discursos de la sesión, así que cuando tengamos sesión, va a ser más corta”, señaló con ironía pasadas las 20 el senador salteño Juan Carlos Romero, a propósito de la extensión de la reunión de comisión, transcurridas ya diez horas.

La intención de alargar los tiempos no vino solo de parte de la oposición más dura. El radical Martín Lousteau dejó claro en dos intervenciones su rechazo a acelerar los tiempos.

En la primera oportunidad luego de que las autoridades del plenario le pidieran a un orador que acortara los tiempos pues la idea era concluir a las 14. Ahí reaccionó el senador porteño para advertir que no debían pedirles celeridad a los senadores, cuando en Diputados se habían tomado cuatro meses para debatir el tema.

Durante el segundo plenario de debate de la Ley Bases en el Senado, el presidente de la UCR, Martín Lousteau, enumeró algunos aspectos contradictorios del proyecto y del paquete fiscal y denunció que “algunos del oficialismo están tratando de hacer circular un dictamen para firmar mañana sin un debate serio”.

Más tarde, al intervenir para formular preguntas, Lousteau advirtió que lo que se estaba tratando son “dos leyes hiper abarcativas y va a ser muy difícil poder abordar artículo por artículo con esta dinámica. Vamos a tener que tener o muchas reuniones o un ámbito donde poder trabajar sobre las cosas a corregir o cambiar”.

Y cerró advirtiendo que “algunos del oficialismo están tratando de hacer circular un dictamen para firmar mañana y se quejaban del kirchnerismo. Este tema hay que tratarlo en profundidad porque queremos sacar una buena ley”.