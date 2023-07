Se conocieron los clasificados a los Cuartos de Final de la LROF

El Torneo Apertura 2023 se puso al rojo vivo con los resultados de este fin de semana, pero al final se conocieron a los ocho equipos que clasificaron a la siguiente instancia.

Atlético Campo Grande, Racing de Villa Svea, Atlético Oberá, Ex Alumnos 185, Olimpia/San Antonio, Atlético Iguazú, River de Santa Rita y Atlético JC/Independiente.

El sábado se jugaron dos partidos. River de Santa Rita dio el batacazo al vencer por 1 a 0 a Atlético Campo Viera. Este resultado le sirvió al equipo de Santa Rita para meterse en la pelea por la clasificación aunque para ello debía esperar los resultados del domingo.

Ese mismo día, AEMO y River de Villa Bonita se jugaban el pase a Cuartos. Solo la victoria le servía a estos dos equipos, y el “Municipal” arrancó mejor luego del gol de Luis García, e incluso la visita terminó con uno menos al término del primer tiempo.

Pero los de la Villa no se rindieron y lograron el empate, a través del gol de Leo Ramos. El empate no les servía, pero debían esperar.

Y el domingo, Racing de Villa Svea afirmó el buen campeonato que viene realizando. Logró meterse en la próxima instancia tras vencer cómodamente a Atlético Aristóbulo del Valle por 4 a 0.

Otro de los partidos que definía posiciones se llevó a cabo en el Altiplano Obereño, donde se enfrentaron Ex Alumnos 185 y Olimpia/San Antonio. El clásico barrial fue para el local, que obtuvo la victoria por 2 a 1.

La visita comenzó ganando con el gol de Diego Yessa, pero Rafael Joaquín logró el empate y luego también fue el autor del gol de la victoria.

En Leandro N. Alem, Atlético Iguazú y Atlético JC/Independiente luchaban por distintos motivos. El local por quedar mejor en la clasificación y la visita por estar entre los ocho clasificados. Atlético Iguazú empezó ganando con el gol de Dos Santos. En el segundo tiempo amplió la diferencia, pero la visita descontó con gol de Julián Gómez y luego fue el mismo Gómez quien logró el empate de penal. Fue 2 a 2.

En otro de los partidos de la fecha, aunque sin que influya en la clasificación, Atlético Alem y San Martín de 25 de Mayo empataron 1 a 1.

Y finalmente, el duelo de puntero y escolta entre Atlético Campo Grande y Atlético Oberá, fue para el local. El “Aurinegro” se hizo fuerte en su casa y derrotó al Decano Obereño 4 a 1.

Los goles de Gustavo Cuba Jara, Ricardo Damus, Gabriel Knetechel y Pablo Viera le dieron los tres puntos que le sirven para cerrar esta etapa en lo más alto de la tabla.

Cuartos de final

Ya establecidas las posiciones finales, sigue ahora los Cuartos de Final, una instancia que se definirá en un solo partido. Los mejores clasificados serán locales (ventaja deportiva).

Según la clasificación, el 1ro se medirá con el 8vo, el 2do con el 7mo, el 3ro con el 6to y el 4to con el 5to.

Siguiendo esto, los cruces en Cuartos de Final serán así:

Atlético Campo Grande vs. Atlético JC/Independiente

Racing de Villa Svea vs. River de Santa Rita

Atlético Oberá vs. Olimpia/San Antonio

Ex Alumnos 185 vs. Atlético Iguazú

Prensa LROF