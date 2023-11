Racing Club buscará talentos en Posadas

El torneo infantil Copa Academia comenzará este fin de semana y continuará el próximo. Participarán equipos del país y el Mercosur. Competirán desde las categorías 2009 al 2013.

El Club San Francisco de Posadas será sede del Torneo Nacional de Fútbol Juvenil-Infantil Copa Academia. Se desarrollará del 17 al 20 y del 24 hasta el 26 de noviembre. Serán siete jornadas y los partidos se disputarán en forma simultánea en el predio posadeño. Además, contará con la presencia de los captadores oficiales de Racing Club Ramón Monchi Medina y Claudio Turco García.

En este imperdible certamen de fútbol infantil y juvenil participarán equipos de toda la provincia, Argentina y países limítrofes. Las categorías que participarán son 2009, 2010, 2011 y 2012 en modalidad de once vs once. En tanto que, la categoría 2013, será a cancha reducida de nueve contra nueve, en ambos casos con siete suplentes por equipos.

La Copa Academia será una gran oportunidad para que las jóvenes promesas del fútbol misionero muestren todo su talento y destreza. De esta manera, podrán ser observados por los cazatalentos de una de las instituciones más importantes del país como Racing Club.

Copa Academia: Racing sigue de cerca el talento misionero

El área de detección de jugadores de Racing ya visitó las instalaciones del Club San Francisco en el 2022. Allí, Claudio García y Ramón Monchi Medina visitaron el centro de captación que posee la Academia en Posadas y observaron una prueba de chicos durante un torneo organizado especialmente por la institución posadeña. El objetivo fue que los pibes pudieran mostrarse ante los ojos de la Academia.

Por aquel entonces el Turco García contó que “vimos a más de 900 chicos entre viernes y sábado. Y elegimos a cinco jugadores: tres delanteros y dos volantes. Estuvo muy bueno. Los partidos se hicieron en cuatro canchas y hasta tarde”.

Los apuntados fueron de las categorías 2004, 2007, 2009, 2010 y 2011, los dos primeros para las Divisiones juveniles y las tres restantes para el fútbol Infantil.

Canal 12