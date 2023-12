Putin responde si Rusia tiene interés en atacar a la OTAN, como afirma Biden

Moscú no tiene problemas con los países de la Alianza, son ellos los que los crean artificialmente, ya que no quieren tener un competidor como Rusia, señaló el mandatario.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha calificado de “una completa tontería” la afirmación de su homólogo estadounidense, Joe Biden, de que Moscú podría atacar a un país de la OTAN.

“Creo que el presidente Biden lo entiende, esto es solo una figura retórica para justificar su política errónea entorno a Rusia”, señaló el mandatario.

“El presidente de cualquier gran país, de un país de la OTAN, sobre todo el único amo de la OTAN —Estados Unidos sí es amo de la OTAN—, […] no puede no comprender que Rusia no tiene ninguna razón, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar, para luchar con los países de la OTAN. No tenemos reclamaciones territoriales entre nosotros y no tenemos ningún deseo de estropear las relaciones con ellos. Estamos interesados ​​en desarrollar las relaciones”, explicó Putin.

En sus declaraciones, el mandatario ruso también abordó la decisión de Finlandia de adherirse al bloque militar, haciendo hincapié en que se trata de una medida que no favorecerá a su vecindad con Rusia. “Todas las disputas, incluidas las de carácter territorial, fueron resueltas hace mucho tiempo, a mediados del siglo XX”, dijo. “No hubo problemas, ahora los habrá. Porque ahora crearemos allí el Distrito Militar de Leningrado y concentraremos allí determinadas unidades militares. ¿Para qué necesitan esto?”, se preguntó.

Al mismo tiempo, el presidente remarcó que Rusia no tiene ningún problema con los países miembros de la OTAN. “Son ellos los que crean problemas con nosotros artificialmente, porque no quieren tener un competidor como Rusia. Eso es todo”, aseguró Putin.

El presidente ruso indicó que duda de que Washington, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo global, “esté tan interesado, como pensaba hace 20 años y como declara públicamente, en infligir una derrota estratégica a Rusia”. “No creo que esto sea de interés nacional para los propios Estados Unidos”, agregó.

Las predicciones de Biden

La semana pasada, Biden afirmó que si no se aprueba el paquete de ayuda militar para Ucrania, solicitado por la Casa Blanca, EE.UU. acabará enredado en una guerra con Rusia. “Cualquier interrupción en los suministros para Ucrania claramente fortalece la posición del [presidente ruso Vladímir] Putin”, indicó Biden.

El inquilino de la Casa Blanca precisó que si Rusia ataca a un miembro de la OTAN, EE.UU. está “comprometido como aliado” de la Alianza “a defender cada pulgada del territorio” del bloque militar. “Entonces tendremos algo que no estamos buscando y que no tenemos hoy en día: las tropas estadounidenses combatiendo contra las tropas rusas”, agregó.

Agencia RT