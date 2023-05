Nadal se bajó de Roland Garros y avisó que en el 2024 se retirará del tenis

El español no participará del Grand Slam parisino debido a su lesión y aseguró que no tiene la intención de competir por los siguientes meses y que la próxima temporada será su última como profesional.

Este jueves en una conferencia de prensa en Francia, el tenista español, Rafael Nadal confirmó que no jugará Roland Garros debido a la lesión en el psoas ilíaco que sufrió en el Australian Open, aseguró que no volverá a competir en los próximos meses y que se retirará del tenis profesional en el 2024.

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí”, explicó el tenista.

Nadal había asistido a todas las ediciones del torneo desde que debutó -y se consagró campeón- en 2005. Además de no poder defender el título que obtuvo en 2022, tras su ausencia el polvo de ladrillo parisino quedará afuera del top 100 por primera vez desde 2003.

Nadal quiere retirarse en el 2024

Además de oficializar su baja de Roland Garros, Rafael Nadal le puso fecha a su retiro del tenis profesional: “Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. Mi intención es que el 2024 sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”, expresó.

Por otro lado, el nacido en Mallorca hizo referencia a su futuro cercano: “No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Llegado a este momento, sigo sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva”.

“Me gustaría terminar el 2023 jugando la Copa Davis. Voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder competir en lo que yo intuyo y creo que será el último año de mi carrera”, sentenció.

