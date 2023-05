López Obrador descarta mantener relaciones con Perú “mientras no haya normalidad democrática”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este viernes que su país no mantendrá ningún tipo de relaciones con Perú, hasta que ese país no haya “normalidad democrática”.

Con respecto al traspaso de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico –que debió hacer México a Perú–, López Obrador propuso la opción de pasar el mandato a Chile, ya que se niega a entregarlo a Perú por considerar que el régimen de Dina Boluarte no es democrático.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema”, comentó López Obrador, quien aclaró que la posibilidad de dar el testigo a Colombia no es viable, porque al igual que lo hicieron con él, el régimen peruano decidió declarar meses atrás al presidente Gustavo Petro como persona no grata.

El presidente mexicano recalcó que bajo ningún motivo le entregará la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Boluarte. “Pues se la entrego a los chilenos (…) pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia”, sostuvo.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, agregó López Obrador, quien comentó que los vínculos bilaterales entran “en pausa”.

Además, dijo que próximamente va a enviar una carta al presidente de Chile, Gabriel Boric, para resolver el conflicto y para que paren de culpar a México “los politiqueros en el Perú”. “Si Chile se la entrega a Perú ya es su asunto”, advirtió.

“Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”

El presidente López Obrador agregó que las personas que actualmente mandan en Perú pertenecen a “una oligarquía que lo controla todo junto a empresas extrajeras”, y que se han encargado de saquear todas las riquezas del país andino.

“Ellos no son el pueblo”, resaltó. “El pueblo de Perú es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es no poder ir a Machu Picchu y no poder ver a su pueblo, que es extraordinario. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”, dijo sobre la decisión del Congreso de ese país de declararlo persona no grata.

El presidente mexicano resaltó que la postura que ha asumido sobre la situación en Perú “no es en vano” y que con ella ha logrado que, por ejemplo, en las Naciones Unidas estén “espabilándose” y hayan confirmado que las víctimas de la represión policial durante las protestas que exigían la salida de Boluarte, provocaron la muerte de decenas de personas pobres que reclamaban sus derechos.

Sobre esto, López Obrador advirtió que en Perú “la gente quiere liberarse, quiere justicia y quiere democracia”, porque están en contra de un gobierno y un Congreso que, a su juicio, carecen de legitimidad.

Entre tanto, el mandatario sugirió a los peruanos hacer lo mismo que va a suceder en Ecuador, tras la crisis de gobierno que enfrenta el presidente Guillermo Lasso, y es la convocatoria a elecciones para renovar a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“Convocar a elecciones es lo que se debería estar haciendo en Perú, liberar al presidente (Pedro Castillo) y buscar acuerdos”, de lo contrario, dijo, la crisis política, social y de gobierno va a continuar.

Agencia RT