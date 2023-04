La Semana Santa se vivió a pleno en el Parque de las Naciones

Con un buen marco de público, especialmente los días sábado y domingo, se vivió una nueva edición de Semana Santa en el Parque, actividad organizada por la Federación de Colectividades incluida en su agenda permanente.

Gastronomía de las colectividades, actividades artísticas, exposición artesanal y comercial, sorteos y concursos, fueron parte de esta propuesta que convocó a la comunidad a vivir este tiempo espiritual en un predio único como lo es el Parque de las Naciones.

El jueves fue el corte de cinta inaugural, con la presencia del Subsecretario de Turismo Carlos Antonio Lindstrom, el intendente Pablo Hassan, Diputado Omar Olsson, las concejales María Helena Kudelko y Gladis Bangel, y la presidente de la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Misiones Cyntia Arnhold, acompañando a la presidente de la Federación de Colectividades Marta Wieremiey de Motta, al vicepresidente Mario Pizzutti, la Reina Nacional de la Fiesta Nacional del Inmigrante Loren Michel Weber y las princesas Ana Paula Sowinski y Catherine Bys. Luego del acto inaugural, las autoridades recorrieron la expo comercial y artesanal que fue muy visitada durante los cuatro días del evento.

En tanto que el viernes, además de todo lo previsto, se realizó la obra de alfombrismo con un mensaje de paz, a cargo de las artistas Silvana Kelm y Alicia Semanuk.

Premiaron a los mejores Huevos de Pascua

Como parte de las actividades de Semana Santa en el Parque, este sábado se realizó la entrega de los premios a los ganadores del 2do Concurso de Ornamentación de Huevos de Pascua.

La entrega de los premios estuvo a cargo de la presidente de la Federación de Colectividades Marta Wieremiey de Motta, el vicepresidente Mario Pizzutti, miembros de la CD, el subsecretario de Turismo Tony Lindstrom, la Reina de la Fiesta Nacional del Inmigrante Loren Michel Weber y las princesas Ana Paula Sowinski y Catherine Bys, además de las paisanas del Centro Cultural Argentino Oberá.

El jurado, conformado por Silvana Kelm, Alicia Semañuk y Mario Kitagrocki, dio a conocer a los ganadores en las dos categorías.

Ganadores Categoría Artística

1º PREMIO CATEGORIA ARTISTICA: FRANCISCO GUSTAVO LÓPEZ “EL CONEJO DE JOSEMA” – OBERA

2º PREMIO CATEGORIA ARTISTICA: LILIANA A. SUAREZ HOLZE “FANALOVO PASCUAL “– POSADAS

Menciones Especiales:

1° MENCION ESPECIAL ANGELICA OSTROWSKI “PREPARATIVO” – OBERA

2° MENCION ESPECIAL LIDIA ESTER SANABRIA “PASCUA PAZ Y JUSTICIA” – OBERÁ

3° MENCIÓN ESPECIAL PATRICIA LIPOWSKI – “BASILICA AUN RESPLANDECE “– OBERÁ

Ganadores Categoría Tradicional

1º PREMIO CATEGORÍA TRADICIONAL: ORIANA A. VALENZUELA – “RAICES” – CAMPO RAMON

2º PREMIO CATEGORÍA TRADICIONAL: JANNA K. BIELAKOWICZ – “DUALIDAD RUSA BELARUSA” – GUARANÍ

Mención Especial:

1° MENCIÓN ESPECIAL MAGALI SKLEPEK – “PASCUAS EN POLAND” – OBERÁ

Otra de las actividades de este sábado fue la presentación de la obra “Mi Cristo Roto”, un unipersonal interpretado por el prof. César Ortellado. La obra se presentó por primera vez en el Parque de las Naciones, en el marco de Semana Santa en el Parque.

Fue en el anfiteatro alternativo, espacio que contó con un buen marco de público que aplaudió la obra al finalizar.

“El Cristo roto no quiere que lo arreglemos y lo dejemos bello, quiere que lo dejemos roto para que cuando lo veamos y toquemos, nos acordemos de nuestros hermanos que viven sufrientes, rotos mutilados sin cara: porque no tienen dignidad, sin manos porque no tienen trabajo, sin piernas porque le has quitado la posibilidad de encarar algún camino”, explicó Ortellado.

Un domingo a pleno

El domingo última jornada, con un muy buen clima y con mucho público en el Parque, se destacó la búsqueda del Tesoro en el Parque de las Naciones, actividad organizada por la Asociación de Maestras Jardineras de Oberá y Zona Centro, y que tuvo a un centenar de chicos buscando huevos de Pascua en todo el predio,

Por la tarde, en tanto, se realizó el sorteo de las canastas de Pascua entre todos los que colaboraron con la compra del bono colaboración.

Ganadores del sorteo de la Canastas de Pascua

1er premio. Nro. 803 Claudia Fuglistaler

2do premio. Nro. 197 Alejandro Prieto (retiró)

3er premio. Nro. 907. Carolina Carisimo (ya retiró)