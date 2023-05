La Selección Argentina Sub-20 entrena de cara al Mundial

De la mano de Javier Mascherano, el plantel juvenil comenzó con las prácticas a la espera de la llegada de los jugadores de Europa. El conjunto “albiceleste” debutará el 20 de mayo ante Kazajistán en Santiago del Estero.

La Selección Argentina Sub-20 de fútbol masculino inició esta semana con entrenamientos de cara al Mundial de la categoría que comenzará el 20 de mayo en el país. Con la ausencia de ocho de los 21 citados, el seleccionado trabaja en el predio de Ezeiza. Este jueves se medirá con República Dominicana, en un encuentro amistoso.

El entrenador del equipo, Javier Mascherano, remarcó que “ahora hay que enfocarse en lo que viene y prepararnos de la mejor manera, no siempre en el fútbol tenés una segunda oportunidad y hay que aprovecharla”.

Antes del debut en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, frente a Uzbekistán, los futbolistas, Ignacio Miramón, Agustín Giay, Tomás Avilés, Mateo Tanlongo, Matías Soulé, Luka Romero, Valentín Carboni y Román Vega completarán la concentración.

Además, el DT indicó: “Obviamente que uno no puede menospreciar los mensajes de apoyo del presidente, del entrenador de la selección mayor, del coordinador. Los valoraba, pero a los entrenadores lo que los termina apoyando son los resultados y era consciente de que nuestro paso por el Sudamericano no fue bueno. Fue un resultado muy pero muy malo que no esperábamos”.

El equipo albiceleste se coronó campeón del torneo en los años, 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

Los convocados

Llegan desde Europa: Román Vega (Barcelona), Mateo Tanlongo (Sporting CP), Máximo Perrone (Manchester City), Valentín Carboni (Inter), Matías Soulé (Juventus) y Luka Romero (Lazio). Además, los dos clubes con más jugadores citados son Boca (Valentín Barco y Lautaro Di Lollo) y Rosario Central (Gino Infantino y Alejo Véliz), mientras que River (Lucas Lavagnino), Racing (Tomás Avilés) y San Lorenzo (Agustín Giay) aportaron uno. Independiente es el único grande que no aportó. Completan la lista Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolás Cláa (Lanús), Valentín Gómez (Vélez), Ignacio Miramón (Gimnasia), Federico Redondo (Argentinos), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Juan Gauto (Huracán) y Brian Aguirre (Newell’s).

Tanto Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte, no fueron cedidos por Manchester United, Real Madrid y Brighton respectivamente, son las grandes ausencias.

El fixture

Fecha 1

Argentina vs. Uzbekistán | 20 de mayo a las 18, en Santiago del Estero

Guatemala vs. Nueva Zelanda | 20 de mayo a las 15, en Santiago del Estero

Fecha 2

Argentina vs. Guatemala | 23 de mayo a las 18, en Santiago del Estero

Uzbekistán vs. Nueva Zelanda | 23 de mayo a las 15, en Santiago del Estero

Fecha 3

Argentina vs. Nueva Zelanda | 26 de mayo a las 18, en San Juan

Uzbekistán vs. Guatemala | 26 de mayo a las 18, en Santiago del Estero.

