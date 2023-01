Hace dos meses, cuando Luca Vildoza fichó por el Estrella Roja de Belgrado, el club serbio era un equipo que le daba color a la Euroliga, posibilitaba un clásico con el Partizan que nunca se había dado antes, y poco más.

Iba último, al punto que, poco después, echaron a su entrenador. Y llegó Dusko Ivanovic. Entonces todo cambió. En muchos sentidos.

Dusko le dio otra identidad y confianza al equipo, empezaron a ganar y, de golpe, se los empezó a ver como un potencial candidato a meterse en los playoffs, en una temporada súper pareja.

En la misma etapa, cuando Dallas cortó a Facu Campazzo (fin de noviembre), primero tímidamente y luego con fuerza, apareció la oferta del club para llevárselo.

Entonces se los empezó a mirar con otros ojos. ¿Qué busca el Estrella Roja? ¿Cenar en la mesa de los poderosos?

Y lo peor es que se llevaron a Campazzo, dejando plantado al Madrid con la chequera en la mano. Al Real le salió todo mal en lo deportivo. Se quedó sin Facu, se quedó sin sus derechos para el año que viene, y dejó a su propio equipo rengo en un puesto que tiene mal cubierto.

Ah, y le daba un jugador clave al equipo en ascenso, posible rival en un cuarto de final, por ejemplo. Tanto de ellos como de cualquiera de los poderosos.

Entonces empezaron a suceder cosas extrañas. Noticias sobre el apoyo del presidente de Serbia a los fichajes del equipo. La molestia de algunos porque haya dinero del estado con ellos.

Y más. El Estrella Roja, nadie lo niega, ha tenido algunos movimientos poco prolijos. Tenía una deuda con Nikola Kalinic, entre otras, pero cuando armó toda esta movida, fue poniéndose al día.

Sin embargo, sospechosamente, no antes de Vildoza ni Ivanovic, el tema de la deuda saltó cuando se puso a tiro de quedarse con Campazzo.

Nadie imagina que un club fiche a una mega figura si no tiene seguridad de que va a poder usarla. Pues eso ocurrió. Hace menos de 15 días, Dejan Bodiroga, él mismo, le había dicho, no públicamente claro, al presidente del club que no iba a haber problemas, ya que el club había ido presentando todo lo que le pedían. Eso fue otro punto raro.

En lugar de pedirles toda la documentación de una vez, cada semana salían con algo nuevo desde el Panel de Finanzas. El club serbio presentó todo, pero siempre agregaban algo más.

La realidad es que desde que empezó esta historia, hubo muchas presiones por atrás, de las que todos saben que existen pero no se pueden comprobar. Además del Real Madrid, claro, hubo otros que no se sintieron contentos con el arribo de Campazzo al Estrella Roja. El primero, Partizan. Aquí se da un buen ejemplo de doble discurso.

El propio Zeljko Obradovic ha dicho públicamente que no tiene contrato con el club y todos saben que les deben 3 meses de salarios a los locales. ¿Quién se animaría a denunciarlos? ¿Al equipo de Obradovic? Nadie.

Y los poderosos cuidan sus intereses entre ellos. No se pisan la manguera. Conocen los pasillos donde se toman las decisiones. Tienen los números de teléfono que tienen que tener.

Entonces un Panel «independiente», termina generando un conflicto absurdo para su propia competencia. Olvídese los protagonistas. El equipo que comete irregularidades administrativas es sancionado con 25.000 euros, un vuelto, pero no se lo deja fichar, en un momento donde Europa se desangra en la migración de sus mejores figuras a la NBA.

Aquí tiene la chance de recuperar a una estrella y la deja afuera por un tema administrativo. ¿Por qué no le puso un millón de dólares de multa, sin impedirle fichajes? Evidentemente no han aprendido nada de la NBA, que solo saca a los jugadores de la cancha cuando no le queda otra opción. Después son multas.

La cuestión es que, quizá, no se esperaban esta respuesta casi generalizada en defensa, más que del Estrella Roja, de Campazzo. Ya salió la Asociación de Jugadores a pedir que permitan que Facu juegue, hasta Dejan Bodiroga dijo públicamente lo mismo, siendo presidente de la Euroliga, y el clamor es general.

¿Podrán los jerarcas mantener inflexible una decisión que perjudica al torneo o, tras intentar este correctivo disciplinario darán un paso atrás?

Veremos hasta dónde llega el poder de los que no quieren compartir la torta nunca con otros.

