Javier Mascherano renunció a la dirección técnica de la Selección Argentina Sub 20

El entrenador de la Selección Sub-20, Javier Mascherano, presentó su renuncia al cargo a un mes de la eliminación en primera ronda en el torneo Sudamericano de Colombia.

“Se quiso ir sólo, a pesar de los ofrecimientos de renovación y el buen vínculo con Claudio (Tapia). No lo pudimos retener”, le explicó una fuente de alto rango dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“La decisión fue totalmente suya. Nos sorprendió y no tenemos ningún tipo de plan alternativo. Vamos a esperar a que vuelva el presidente de la AFA de su viaje a París”, relató el mismo directivo, cercano a Tapia.

Mascherano, sin antecedentes como técnico y dueño de una academia de fútbol en la localidad bonaerense de Lincoln, asumió en diciembre de 2021 pero nunca tuvo buena relación con Lionel Scaloni y su equipo de trabajo.

“Le achacaron siempre que se cortaba solo. Cuando apareció en Qatar no cayó muy bien su presencia pero tiene la banca de Tapia”, señaló el dirigente en el relato a Télam.

Mascherano se había reunido con el presidente de la AFA y con Bernardo Romeo, el coordinador de los seleccionados juveniles, cuarenta y ocho horas despues de la eliminación en Colombia y en principio había sido ratificado por Tapia quien valoraba su experiencia de cuatro Mundiales de mayores jugados para la Selección Argentina.

En el Sudamericano, Argentina se quedó afuera en primera ronda de la eliminatoria y apenas cosechó tres puntos sobre doce posibles, con un solitario triunfo sobre Perú por 1 a 0 y caídas ante Paraguay (2-1), Brasil (3-1) y la última ante Colombia (1-0).

El equipo nunca mostró una línea definida de juego y los cambios constantes que introdujo Mascherano desdibujaron su identidad.

“A los chicos los hemos molestado mucho durante todo el año y en esta preparación, y siempre nos han dado a los jugadores. No hay excusas, el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo”, sostuvo Mascherano poco después de la eliminación que dejó a la Argentina fuera del Mundial de la categoría que se jugará en Indonesia y de la competencia futbolística de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.

La decisión sorprende porque se consumó mientras Tapia sigue de viaje por Europa luego de la entrega de los premios The Best en París y es un duro golpe para el proyecto de la Selección, en el que la dirigencia de AFA viene haciendo un trabajo planificado y fructífero con Scaloni al frente de la mayor ahora hasta 2026, Pablo Aimar en la Sub-17 y Deigo Placente en la Sub 15.

Es posible que el sucesor de Mascherano salga del entorno de Scaloni, quien deseó tener injerencia en los seleccionados juveniles desde el comienzo de su gestión.

