Inventa y realiza, la premisa de Silicon Misiones

En un escenario marcado por la incertidumbre, el desánimo y la crispación social como consecuencia de las disputas estériles protagonizadas por los dos grandes frentes nacionales, Misiones demuestra que otra realidad es posible.

El conocimiento, tal como se le concibe hoy, es un proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para aprehender su mundo y realizarse como individuo. El hombre lleva un vasto camino recorrido en la búsqueda del conocimiento que va desde las primigenias ideas platónicas, abstractas y donde el conocimiento es simplemente la imagen de objetos externos y sus relaciones, hasta el constructivismo y el evolucionismo, concepciones epistemológicas en las que el individuo o los grupos sociales fabrican a pulso el conocimiento.

El santuario intelectual más importante erigido en la Argentina

La inauguración del primer edificio de Silicon Misiones, el parque tecnológico más importante de la región, constituye un hito histórico para la provincia. El acto que congregó cerca de un millar de personas, fue el ámbito propicio para que el Ing. Carlos Rovira, analice la realidad política del país y exponga una serie de conceptos que permiten visualizar y tomar real dimensión del particular momento que vive la provincia por impulso de un proyecto político que puede ser llevado adelante con solvencia gracias a su invaluable capacidad de análisis para predecir escenarios futuros y afrontarlos de manera exitosa. Su visión estratégica ya ha trascendido generaciones y ha permitido edificar los cimientos de un presente que conduce inexorablemente a un futuro más próspero para todo el pueblo misionero.

El Conductor del Frente Renovador fue tajante al manifestar que “la manera de resolver la grieta es estando del lado de la sociedad, del pueblo”. Expresiones que no lucen como un simple enunciado. En un tiempo muy difícil, en donde se pudo ver como han caído liderazgos y concepciones marketineras, Misiones ha demostrado que tiene el mejor antídoto para superar la grieta: hace más de una década viene construyendo desde una política diferente al resto, una provincia armoniosa que se desarrolla promoviendo un clima de concordia y paz social, y crece económicamente de forma pujante, centrándose en las demandas y necesidades del pueblo en cada rincón del territorio.

Rovira hizo referencia a la atmósfera generada por Silicon Misiones como el mejor antídoto para resolver la grieta, porque “estos espacios, que son creados con una arquitectura colaborativa que induce al espíritu de compartir, abrirse, se desarrolla el germen de la empatía”. Allí confluyen emprendedores de diferentes rubros para intercambiar conocimiento y desarrollar sus proyectos más enriquecidos, con la colaboración de Universidades, el Estado y la participación de jóvenes talentos.

Actualmente la Economía del Conocimiento es el rubro que más crece en el país y el mundo, representa cerca del 9% del PBI de la Argentina y con la materialización de este proyecto, Misiones pica en punta erigirse como un faro en la región y liderar la industria durante los próximos 50 años.

El fascinante camino hacia la revolución tecnológica

Durante su exposición de conceptos, el Ing. Rovira fue consultado sobre cual había sido su visión inicial que permite llegar a un hito histórico como Silicon Misiones, teniendo en cuenta que existe una secuencia que se inicia con el Parque del Conocimiento y continúa con la Escuela de Robótica y luego con la Escuela Secundaria de Innovación.

Ante la pregunta, consideró interesante describir un proceso largo y mucho más intenso para ir ejecutando varias tareas al mismo tiempo. Seguidamente, destacó que “las ideas cohetes que nacen en un pensamiento que luce al comienzo como lo es: disruptivo, o sea, que no forma parte de lo natural del escenario y de las cuestiones cotidianas, tiene un principal escollo. Que es primero el desconocimiento de la gente y la desconfianza por innumerables procesos que generan desconfianza en la sociedad, como es lógico”.

Con gran claridad y contundencia afirmó que “cuando uno se propone, y más desde un Estado como el nuestro, lejano a la gran Capital y bastante alejados del mundo, tiene que tener en cuenta que hay que luchar contra la incomprensión y contra todos los obstáculos”.

Haciendo un análisis retrospectivo, Rovira comentó a los presentes que hacía no más de una década y media atrás, no estaba el Centro del Conocimiento, con su Teatro Lírico, su biblioteca extraordinaria, no estaba el Imax, no estaba el Centro de Desarrollo de Diseño; y se había abocado a la tarea de recuperar el viejo casino que había quedado abandonado, que hoy es el Centro de Convenciones, que ya había significado una crítica mayoritaria de sectores reacios a la innovación. Como antes eso era un casino, volcarlo a la sociedad recuperar le parecía mucho mejor que la timba. La zona donde se emplaza la infraestructura más innovadora de la ciudad de Posadas era un páramo, no había centros deportivos; no existía el Acceso Oeste, la única manera de llegar al aeropuerto era por la Ruta 12.

También recordó cuando se inició la obra de la costanera, destacando que se trató de otro gran espacio urbano que nació con la oposición cerrada de los sectores mencionados.

La senda de la evolución colectiva

En tiempos de la pospandemia las sociedades viven convulsionadas a la espera de encontrar un renovado modelo de gestión que satisfaga sus necesidades, ante un escenario nacional en donde producto de las interminables peleas internas generadas dentro de los dos grandes frentes nacionales y los discursos polarizantes que acentúan división sumieron al país en un estado crisis crónico.

En esa búsqueda, uno de los obstáculos principales es no repetir escenas nefastas del pasado: la miseria y el caos social que dejaron las recetas económicas neoliberales y que sólo sirvieron para beneficiar a los sectores económicos más concentrados.

