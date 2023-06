Excelente jornada del karting en Oberá

Ayer domingo 124 pilotos dieron el espectáculo en Oberá dando el marco a la 3ra fecha del Campeonato Misionero de Karting fiscalizado por la FeMAD y organizado por el Automóvil Club Oberá (ACO).

Los ganadores fueron: Felipe Morgenstern (Escuela), Francisco Morgenstern (Cadetes), Fiorella Santamaría (Copa Damas sujeto a técnica), Bruno Melo (110cc), Santiago Possiel (10 HP), Reneé Plesth (4T Senior), Juan Finten (Máster 200cc), Agustina Tajada (Cajeros Promocional 2T), Gustavo Maldonado (4T Estándar)

Así fueron las carreras finales

En categoría Escuela, Felipe Morgenstern logró el triunfo entre los “peques”, segundo, Nicolás Huta y tercero, Gianluca Sartori. Cuarto, el paraguayo Federico Detiene y quinto, Alejo Zaizer.

En Cadetes, Francisco Morgenstern se llevó la victoria en esta modalidad, segundo lugar para el piloto de Alem, Ian Hummel y tercer lugar para Lautaro Gritti en una buena presentación de esta categoría de los “peques”. Cuarto, Flieder y quinto, Dylan Delgado

En Copa Damas, con posiciones cambiantes se vivió una atractiva final que al principio lideraba “Ale” Drozynsky pero que luego al transcurso de las vueltas se fue retrasando, la campeona Martina Mrakava avanzó junto a Alicia Graef a mitad de competencia seguida de Fiorella Santamaría.

Las chicas daban lo suyo entrando en la tarde de la jornada. La victoria correspondió a la local y campeona, Martina Mrakava segunda, Alicia Graef y tercera, Fiorella Santamaría. Cuarta, Zoe Florentin y quinta, Alejandra Drozynsky.

El triunfo Fiorella Santamaría, segunda, Zoe Florentin y tercera, Alejandra Drozinsy, aunque el clasificador final quedó en “sujeto a técnica”.

En Categoría 110cc, partía adelante el chiquitín Bruno Melo que pasó a mandar en el clasificador de esta competencia final. Hasta la mitad de los giros era seguido por Facundo Hettinger y Mateo Hettinger quienes dieron un gran espectáculo.

El triunfo correspondió para el piloto de San Pedro, Bruno Melo, segundo Mateo Hettinger y tercero, Facundo Hettinger.

En 10 HP con Santiago Possiel que dominó desde ese arranque carrera era perseguido por el correntino Santino Dolce y tercero Agustín Ortega en una final ya casi a pleno sol en el kartódromo obereño en ese momento.

Redondito y sin errores terminó Santi Possiel obteniendo el triunfo, segundo, Santino Dolce y tercero, Diego Moises Carballo.

En 4T Senior arrancó comandando Manuel Pascual segundo Cristian Sartori que lo trataba de seguir de cerca al capitalino.

El posadeño al frente del clasificador a lo largo de todos los giros, detrás lucharon por el podio con diferentes alternativas, pero firme se mantuvo Sartori y el avance de Renee Pletsh que lo tenia a Javier Mucci detrás sin embargo cuido en los sectores claves para defender el tercer puesto.

Victoria de Manuel Pascual para dejar bien parejo el campeonato, segundo Christian Sartori y el tercer lugar en el regreso al podio, quien fuera campeón Reneé Pletsh. Cuarto, Javier Mucci y quinto, Nicolás Panasiuk.

Luego de la revisación técnica, Reneé Pletsh se quedó con el triunfo, segundo, Nicolás Panasiuk y tercero, Guillermo Brizuela. Los Karting de Pascual, Sartori y Mucci no pasaron técnica.

En la Máster 200cc también brindó alternativas porque en el inicio el campeón Diego Bogado se mantenía al frente pero Juan Finten lo fue a buscar y se pusieron a la par en varias oportunidades desatando el delirio de sus seguidores. Detrás de ellos se ubicaba Robertino Luskoski.

Fue triunfo de Diego Bogado (Eldorado), segundo, Juan Finten (Posadas) y tercero, Robertino Lukoski (Gdor Roca). Cuarto, Adrian Urquia y quinto, Cristian Flleck.

Luego de la revisación técnica y deportiva, Juan Finten se llevó la victoria, segundo, Diego Bogado y tercero, Adrian Urquia.

En la Cajeros Promocional 2T comenzó encabezando el pelotón, Fabian Carré y Mariano Tajada, entre los más de 20 participantes que nuevamente daba todo en esta tercera cita del año.

En la primer giro Fabián Carré sacó ventaja en el primer lugar de las ubicaciones segundo marchaba el joven Mariano Tajada. Detrás la lucha era ajustada por avanzar en el clasificador Franco Garcia de buen andar durante todo el fin de semana.

A lo largo de las vueltas Tajada consiguió acercarse a Carré para ponerse palmo a palmo con el piloto de Alem detrás venía el experimentado Yoryi Kibysz quien logró pasarlo a García.

En la vuelta 10, el golpe de escena se da con Fabian Carré y Tajada en la lucha por la punta se tocan, lo cual pierden terreno, el que aprovecha es el ex campeón Yoryi Kibysz detrás en ese momento la dama Agustina Tajada y Franco Garcia.

Pero la emoción tenía el último capítulo, Agustina Tajada pasó a la punta y finalmente se llevó una victoria inolvidable. Segundo terminó Franco Garcia, tercero, Raul Lory. Cuarto, Matías Witzke y quinto, Nicolás Hettinger.

En 4T Estándar el joven Julio Da Silva encabezó la primera posición sin mayores inconvenientes, aunque detrás seguía un loto de expermientados que no lo dejó tranquilo así tras las primeras cuatro vueltas, el piloto de Roca, Yonatan Lukoski pasa a la punta de la carrera.

No se daban tregua porque los cuatro primeros no había casi diferencias, astuto ante sus rivales Gustavo Maldonado pasó a la punta en la vuelta 5 tras una gran maniobra. El líder de campeonato pasó a comandar las acciones, aunque no se podía descuidar.

A falta de 5 vueltas, los tres prácticamente juntitos giraban Maldonado, De Lima y Yoni Lukoski. Damián De Lima se defendía de Lukoski de los ataques constantes, el piloto de Gobernador Roca porque Valentino Mattive quería aprovechar y escalar a puestos de podio.

Sobre el final, Valentino Mative lo pasa a Lukoski aunque todos venía muy juntitos con pocas diferencias, nadie podía equivocarse para mantenerse o avanzar en ese momento crucial.

Llegó el final con la victoria de Gustavo Maldonado (Posadas) que consiguió un nuevo triunfo clave para afianzarse. Segundo se ubicó Valentino Mattive (Oberá), tercero, Damián De Lima (Alem). Cuarto, Yonatan Lukoski y quinto, Exequiel Galarza.

Luego de la técnica hubo cambios, Gustavo Maldonado ganador, segundo Valentino Mattive y tercero, Damián De Lima. Exequiel Galarza cuarto y Manuel Freidrich quinto.

