En el PIIP, el gobernador participó en el encuentro de integración del programa gestión para el desarrollo

En el Parque de la Industrial y la Innovación (PIIP), el Gobernador participó en una charla del encuentro de Integración del Programa Gestión para el Desarrollo organizado por el CFI. Durante el evento, funcionarios provinciales y del organismo federal se interiorizaron sobre los procesos productivos e industriales de las empresas radicadas en el parque.

Esta mañana, el gobernador Oscar Herrera Ahuad participó junto al titular del CFI, Ignacio Lamothe, en el Encuentro de Integración del Programa Gestión para el Desarrollo realizado en la Nave MiDi Producción del PIIP.

El evento invitó a jóvenes de distintos puntos de la provincia a recorrer diversos proyectos y establecimientos industriales e interiorizarse en cuestiones de logística e infraestructura y servicios públicos.

También, Herrera Ahuad recorrió el predio del parque junto a directivos del CFI para mostrar el desarrollo productivo de las empresas radicadas allí que avanzan con una visión de crecimiento amigable con el ambiente y con responsabilidad social.

En el encuentro, el mandatario resaltó el valor del Estado en el desarrollo de la salud, la educación, la seguridad y la economía, y destacó la labor del Consejo Federal de Inversiones en el impulso a la innovación, la tecnología y la economía del conocimiento en la región.

Ponderó la necesidad de trabajar en conjunto con la sociedad y de ser permeables a nuevas ideas y desafíos. Además, dio cuenta que el PIIP es un espacio donde una serie de políticas públicas se fueron aplicando y que marca la pauta “del cumplimiento de los objetivos que nos habíamos planteado, pero también de nuevos desafíos, sobre todo para generar un efecto multiplicador”.

“Generalmente, estas áreas de innovación, ciencia y tecnología, están en manos de empresas multinacionales. Pues bien, en Misiones hemos tomado el desafío desde hace muchos años, el de generar el nicho necesario para el desarrollo de los desafíos que tenemos. Y así vamos cumpliendo esos objetivos, algunos más rápido, otros más lento”, comentó y subrayó la necesidad de dejar de ser un Estado burocrático y lento.

Asimismo, mencionó que las empresas radicadas en el PIIP, como Agro Sustentable, procuran seguir un proceso en la consolidación para buscar nuevos mercados, una iniciativa que cuenta con el apoyo del CFI.

Hacia el final, destacó el papel cumplido por diversos funcionarios públicos, evidenciado “en el compromiso que asumimos con nuestra comunidad y con nuestro gobierno.

Ya no existen más, por lo menos en Misiones, los gobiernos de compartimentos estancos. Y eso también es lo que fortalece nuestro movimiento político, que es un movimiento político provincial, con un efecto aperturista tremendo, que constantemente está incorporando jóvenes de diferentes segmentos de la sociedad y no tiene canción, marcha, bandera, escudo, no tiene nada que identifique, porque somos la sociedad, somos la gente”.

Una oportunidad de crecimiento pra los jovenes misioneros

En tanto, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, valoró que el programa formativo en Misiones está generando un poder transformador de la sociedad y la política, en el que los jóvenes tienen la oportunidad de comprender los procesos productivos y las estructuras que rodean su entorno.

“Cada vez que vengo a Misiones me encuentro con cosas nuevas, con iniciativas nuevas, con proyectos, con empuje. El Gobernador me contó 200 proyectos, por lo menos, que quieren hacer y que van a avanzar y que tienen que invertir”, resaltó.

Destacó el rol estratégico que van a jugar Misiones y sus jóvenes con las grandes oportunidades para el desarrollo de Argentina.

A su turno, el diputado provincial Lucas Romero Spinelli felicitó a los jóvenes participantes en el encuentro por animarse a aprender un poco más en el marco de este programa de formación.

Informó sobre las gestiones realizadas con el Gobernador para la entrega de computadoras en diversos espacios maker en Misiones.

Mientras, la diputada provincial Karen Fiege instó a los participantes a “aprovechar al máximo esta oportunidad del CFI, un trabajo mancomunado con la Legislatura y con la Provincia, donde le dan herramientas para que los jóvenes también piensen las políticas públicas a aplicar en sus municipios y en sus áreas”.

Entre los asistentes al evento estuvieron el presidente del Parque Industrial y de la Innovación, Christian Piatti; el ministro de Turismo, José María Arrúa y el concejal de Posadas, Daniel Vancsik.