El Concejo Deliberante aprobó la adhesión de Oberá al Sistema Metropolitano Zona Centro

Los ediles aprobaron la adhesión del Municipio de Oberá al Decreto Provincial N°2696-2022 “Creación del Área Metropolitana Zona Centro”, dictada en fecha 21 de diciembre por el Poder Ejecutivo Provincial.

El HCD obereño realizó su segunda Sesión Ordinaria este martes 14, con la presencia de la totalidad de los Concejales.

El expediente se aprobó con los votos positivos de Santiago Marrodán, Fabián Vera, Gladis Bangel, María Helena Kudelko y Juan Carlos Rossberg. Dos votos negativos Lilian Vega y Marcelo Sedoff; y con las abstenciones de Mara Frontini y Marcelo Gazzo.

Consultada sobre su abstención la Concejal Mara Frontini, consideró que si bien el Sistema Metropolitano será beneficioso para todos los municipios de la Zona Centro, como ediles de Oberá deben priorizar el Servicio Urbano ya que a diario reciben quejas de parte de los usuarios.

“No tenemos los Centros de Transferencia, no tenemos las nuevas líneas, llevamos 8 meses de servicio de emergencia sin contrato definitivo, o sea, no podemos solucionar el problema en casa y queremos abarcar toda la zona metropolitana. Creemos que el Artículo 4 que dice: disponer la suspensión de todas las mejoras en el Servicio Urbano, nuevas líneas, nuevos trayectos, o sea, no podemos mejorar nada hasta y en tanto se establezca el Servicio Metropolitano. No podemos esperar ni un solo día para mejorar nuestro servicio, y esto debe ser antes de ver el Servicio Metropolitano que seguramente será beneficioso para todos”.

El Concejal Marcelo Sedoff señaló que el Sistema de Transporte de Oberá tiene múltiples deficiencias y los usuarios no pueden seguir esperando a que se implementen mejoras, “hoy no podemos esperar para mejorar el Sistema de Transporte ya que tenemos un servicio que funciona con un sistema de emergencia y hay muchas cuestiones que no se aplicaron todavía”.

Sedoff consideró que la adhesión al Sistema Metropolitano será beneficioso para Oberá pero necesitaba conocer los pormenores antes de aprobar la adhesión, “Hay mucha información que nos falta para tomar una decisión si será beneficioso o no. Estimamos y nos imaginamos que sí, pero necesitamos conocer los pormenores que hoy desconocemos”, expuso el edil.

Por su parte el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán, dijo que el expediente fue analizado punto por punto y se refirió al Artículo 4 que fue uno de los cuestionados, indicando que se le puso un plazo de 180 días para que realicen todo lo acordado, “si no tendrán que volver a pedir el permiso correspondiente”.

Consultado sobre las obras del Sistema Urbano que están demoradas, el Presidente del Concejo mencionó que se debe separar el Sistema Urbano de la ciudad de Oberá, del Sistema Metropolitano, “no se habla de una cosa sin nombrar otra y sin embargo no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Nosotros regulamos la formación de la Comisión para que las ciudades la integren formando el Sistema Metropolitano, obviamente manejado por la Provincia como fue siempre el sistema interurbano. En cuanto a las obras del Sistema Urbano en Oberá, tengo entendido que se está trabajando, con la intención de comenzar con 3 nodos con los que se está avanzando si el tiempo lo permite. Los refugios ya están en la Ciudad para utilizarse en los tres primeros nodos y empezar el sistema nuevo”, expresó Santiago Marrodán.

En diciembre de 2022 se creó el Área Metropolitana de la Zona Centro, integrada por el Municipio cabecera de Oberá y los Municipios de Campo Ramón, Alba Posse, Dos de Mayo, 25 de Mayo, Guaraní, Aristóbulo del Valle, San Vicente, Campo Viera, Campo Grande, Cerro Azul, Colonia Aurora, Florentino Ameghino, Colonia Alberdi, General Alvear, Gobernador López, Leandro N. Alem, Los Helechos, Mojón Grande, Panambí, San Javier, San Martín y aquellos municipios que corresponda incorporar en el futuro, como consecuencia de la expansión urbana, metropolitana y regional.

El Artículo 2 del Decreto mencionado, invita a los Municipios a adherir a los contenidos del régimen normativo de los Sistemas Integrados de Transporte Metropolitano establecidos en los Decretos del Poder Ejecutivo Provincial.