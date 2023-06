Con todos los partidos al día, se larga la penúltima fecha de la LROF

El día miércoles se completó el último encuentro que faltaba para ponerse al día en el Torneo Apertura “Dr Juan Epifanio Barrios” de la Liga Regional Obereña. Este finde se larga la penúltima.

El partido que estaba pendiente era el choque entre Atlético Aristóbulo del Valle vs River de Villa Bonita, disputado el pasado miércoles. Finalmente fue victoria para los de la villa por 3-0.

Con todas las fechas al día, este fin de semana se larga la 12º, penúltima de la fase regular, de cara a los que serán las instancias de los playoffs.

12ª fecha (Domingo 25/06)

15.30 hs. Atlético Oberá vs. AEMO. Estadio Alfonso Feversani

15 hs. River de Villa Bonita vs. Atlético Alem. Estadio Juan A. Juristch

15.30 hs. Olimpia/San Antonio vs. River de Sta. Rita. Estadio Juan G. Cáceres

Cuarta División (13.30 hs) y Primera División (15.30 hs).

Atl. JC/Independiente vs. Atl. Cpo. Grande. Club Independiente

San Martín vs. Atl. A. del Valle. Complejo Dep. 25 de Mayo

Racing vs. Ex Alumnos 185. Estadio Juan Prats Ribas

Atl. Campo Viera vs. Atlético Iguazú. Club Bowling.

Posiciones Primera División

Cuarta División

Resumen 11a fecha y posiciones

Atlético Campo Viera 6 – Atlético JC/Independiente 1 (se jugó la semana pasada)

Sábado 17

Ex Alumnos 185 3- San Martín 1

Domingo 19

AEMO 2- Atl. Campo Grande 1

Martes 20

Atlético Iguazú 2 – Olimpia/San Antonio 3

foto Instagram River de Villa Bonita