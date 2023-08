Campaña gratuita de detección de Psoriasis en la Costanera de Posadas

Es impulsada por la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis. Será este jueves 31 de agosto y viernes 1° de septiembre de 8:00 a 17:00. Una dolencia crónica del sistema inmunológico que afecta la piel y las articulaciones.

La Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) llevará a cabo una campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica en el Cuarto Tramo de la Costanera de Posadas. El objetivo es concientizar y mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad.

La enfermedad psoriásica es una dolencia crónica no contagiosa del sistema inmunológico. Puede afectar no solo a la piel (psoriasis) sino también a las articulaciones (artritis psoriásica). Genera lesiones de distinta gravedad y aspecto. Son más habituales síntomas como picazón, descamación o dolor, se manifiesta en forma de placas de piel enrojecida cubiertas de escamas blanquecinas.

Otros síntomas

Sin embargo, según explicaron los profesionales, algunos de los pacientes pueden desarrollar otros síntomas asociados a la artritis psoriásica como hinchazón, dolor articular y dificultad en el movimiento. Se estima que tres de cada diez personas con psoriasis también podrían desarrollar inflamación y dolor en las articulaciones, afección que tiene que ser tratada por reumatólogos.

“El objetivo de esta campaña es llegar a todos esas personas que padecen esta enfermedad y que tal vez lo desconocen, a quienes no se la han detectado, que no se tratan hace mucho tiempo o que no están conformes con su tratamiento”, sostuvo la presidenta de AEPSO, Silvia Fernández Barrio.

Además, explicaron que se quiere reforzar y dar a conocer la importancia que tiene no abandonar las consultas. Es que esto impacta directamente en el curso de la enfermedad. “Sabemos que existen muchas personas subdiagnosticadas y subtratadas, y eso conlleva muchos riesgos”, advirtió. Por ello es fundamental el diagnóstico y el tratamiento para el control de la enfermedad. Por lo tanto, también se puede saber cuáles serían sus posibles consecuencias.

“Psoriasis y artritis psoriásica son dos manifestaciones de la enfermedad psoriásica y los síntomas pueden diferir de una persona a otra“, señaló la médica reumatóloga del Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, Zaida Bedran. Por eso, es importante detectar la enfermedad a tiempo y llevar a cabo un diagnóstico que disminuya la descamación y el dolor en el caso de la psoriasis, y la inflamación y el dolor articular en la artritis psoriásica.

Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis

AEPSO es una organización sin fines de lucro creada en 2005 por personas con psoriasis y artritis psoriásica para ayudar a las personas que también la padecen y sus familiares. Las más de 12.000 personas que se han contactado con AEPSO han recibido contención para ellos y sus familias a través de la línea gratuita nacional 0800, asesoramiento legal, grupos y apoyo psicológico, acceso a las medicaciones e información actualizada.

Quienes identifiquen tener síntomas podrán solicitar un turno gratuito a partir del 25 de agosto a través de la web www.aepso.org o llamando al 0800 22 23776 de 9:00 a 16:00.

Canal 12