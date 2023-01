Continuando con su explosivo crecimiento en las taquillas mundiales, el IMAX del Conocimiento mantiene en cartelera «Avatar. El camino del agua», el éxito de James Cameron que ya se encuentra entre las más vistas de la historia.

Entradas a la venta en ESTE ENLACE.

A punto de superar en recaudación a otro gigante de la industria como Top Gun, Avatar 2, Avatar ya se ubica muy cerca del decálogo de las películas más taquilleras de la historia.

Esto pone a la película de Disney y James Cameron en carrera para superar los 1.490 millones de dólares que había recaudado el filme producido y protagonizado por Tom Cruise, para Paramount Pictures.

Por fuera de los fríos números, y tal como adelanta su título («El camino del agua»/The way of water) -sin spoilear nada que no sea evidente-, la película de Avatar esta vez mostrará la importancia del agua como recurso vital para la existencia de cualquier ser viviente. Esto desarrollará un nuevo conflicto en la golpeada Pandora.

Pero si se recuerda la primera parte, allí ya se alertaba sobre la importancia del aire como así también la conexión de los habitantes con la tierra y los animales. De esta manera, Cameron parece mostrar el camino en un mundo posible cuáles son las posibilidades de supervivencia en el nuestro.

Junto a esta temática clave en nuestra época, se suman para explicar su millonaria recaudación los efectos visuales y el uso de nuevas tecnologías de visualización en 3D, que han sido un punto nodal para ambas películas.

Las películas de Avatar incorporan los movimientos de la vida real de actores que interpretan a miembros de una raza humanoide indígena Na’vi en la animación en pantalla. El uso de esta tecnología contribuye a que estas fueran no sólo de las que más recaudan, sino también unas de las más caras jamás producidas.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 5 al domingo 8 de enero (3D + 13)

Jueves 5

17.00 Avatar: el camino del agua (3D Castellano)

21.00 Avatar: el camino del agua (3D Subtitulada)

Viernes 6

17.00 Avatar: el camino del agua (3D Castellano)

21.00 Avatar: el camino del agua (3D Subtitulada)

Sábado 7

17.00 Avatar: el camino del agua (3D Castellano)

21.00 Avatar: el camino del agua (3D Subtitulada))

Domingo 8

17.00 Avatar: el camino del agua (3D Castellano)

21.00 Avatar: el camino del agua (3D Subtitulada)

Tarifas

Entrada general $1.100. Jubilados y menores de 12 años $900.

Tickets disponibles en la web imaxdelconocimiento.com o en la App del IMAX.