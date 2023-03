Alberto Fernández se reunió con académicos argentinos en Nueva York

El mandatario dialogó con académicos que desarrollan su labor en universidades locales, mayormente en áreas vinculadas con las ciencias exactas, la educación, el arte, la investigación social, la comunicación y el cine.

Esto ocurrió en el marco de la gira por Estados Unidos que concluirá el miércoles con una bilateral con Joseph Biden en Washington.

El presidente Alberto Fernández se reunió este lunes en Nueva York con académicos argentinos que desarrollan su labor en universidades locales, mayormente en áreas vinculadas con las ciencias exactas, la educación, el arte, la investigación social, la comunicación y el cine, en el marco de la gira por Estados Unidos que concluirá el miércoles con una bilateral con Joseph Biden en Washington.

La reunión se realizó en el consulado argentino en Nueva York y el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; el embajador de la Argentina en los Estados Unidos, Jorge Argüello; el cónsul en Nueva York, Santiago Villalba Díaz; el Secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informaron fuentes oficiales.

Se trató de un encuentro de carácter informal entre el Presidente y connacionales referentes en diferentes disciplinas como ciencias exactas, educación, arte, investigación social, comunicación, cine, entre otros, con destacada labor en universidades locales (Rutgers/NJ, Columbia, The New School, New York University, entre otras) e importante actuación en la escena local.

Durante el encuentro, Fernández destacó la importancia de “la educación pública y de calidad”, y al referirse a su labor académica dijo: “Quiero devolverle a la educación pública lo que me dio”, por eso “sigo dando clases, precisamente para poner en valor la universidad”.

“La economía del conocimiento que hay en la Argentina es una política de Estado, y eso nos permite ser el país de Latinoamérica con más universidades”, expresó el mandatario y apuntó que “cada vez que dicen que hay que cerrarlas, yo digo que hay que abrir más universidades”.

Télam