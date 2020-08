Argentina celebra a San Cayetano, Patrono del pan y del trabajo

En un videomensaje, el Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de Argentina, en proximidad de la Fiesta del Santo Patrono del pan y del trabajo, invita a los fieles a rezar en casa, encendiendo una vela votiva a San Cayetano en los altares domésticos.

Este año, debido a la pandemia de Covid 19, las misas se celebrarán en los santuarios sin participación del pueblo y se transmitirán en directo por televisión y en la web.

«Estamos en un momento difícil, el tema del trabajo es una preocupación de todos los padres de familia»: son las palabras del Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de Argentina, contenidas en el video mensaje (https://www.youtube.com/watch?v=8ACn3OJ3QIc) distribuido para la Fiesta de San Cayetano, cuya memoria litúrgica se celebra el 7 de agosto. Conocido como el «Patrono del pan y del trabajo», San Cayetano es muy honrado en Buenos Aires, ciudad que le ha dedicado un grande santuario. «Cuando se abren las puertas del santuario,» dijo el Cardenal Poli, «se abre también la esperanza y se abre la providencia, porque aquellos que buscan a Dios a través de sus Santos, Dios nunca nos suelta de la mano. Y ha mostrado muchas gracias a través de San Cayetano y tantos santos, amigos del cielo, que siempre están dispuestos a concedernos las gracias materiales y espirituales, que necesitamos para seguir caminando».

Misas transmitidas por televisión e internet

Este año, debido a la pandemia de Covid-19, la fiesta del Santo se celebrará de forma diferente: de hecho, no será posible realizar peregrinaciones en cumplimiento de las normas sanitarias anti-contagio. Por esta razón, el Arzobispo de Buenos Aires invita a los fieles a rezar en casa, encendiendo una vela votiva en los altares domésticos. «Dios sabe escuchar las oraciones de los devotos donde se encuentren” dijo el cardenal. En los Santuarios, sin embargo, las misas se celebrarán sin participación del pueblo y se transmitirán en directo por televisión y en la web. “Vamos a poner las intenciones de todos ustedes” concluye el cardenal Poli – Si hay tristeza en los hogares por lo que estamos padeciendo que no falte la alegría de la fe. Que el Señor nos conceda todo esto, y especialmente que no falte lo necesario para la comida, el trabajo y la salud en cada hogar». “Que este peregrinación – fue su último aliento – no sea con los pies, sino con el corazón» para transformar «esta angustia en esperanza».

Las peregrinaciones multitudinarias al santuario

El Santuario de San Cayetano (San Gaetano da Thiene) está situado en el distrito de Liniers de Buenos Aires, zona periférica de la ciudad. Cada año, el 7 de agosto, en la memoria litúrgica de la muerte del Santo, miles de fieles se ponen en fila para pasar delante de la estatuilla de San Cayetano, besar el vidrio del pequeño nicho que la contiene y hacer la señal de la cruz. La línea serpentea a través de 15 calles de la ciudad y dura todo el día. La espera puede durar hasta 10 horas. Cada hora, en el Santuario, se celebra la Santa Misa. La celebración principal es a las 11:00 am. Como Arzobispo de Buenos Aires, el entonces Cardenal Bergoglio presidía la celebración en la fiesta de San Cayetano y, al final de la misa, recorría en sentido contrario la fila de los fieles para hablar con ellos, escuchar sus historias y bendecir a los niños.

En 2013, año de su elección como Sucesor de Pedro, el Papa Francisco envió un video mensaje a los fieles de Buenos Aires para el 7 de agosto:

Como todos los años, después de recorrer la fila, hablo con ustedes. Esta vez la fila la recorrí con el corazón. Estoy un poquito lejos y no puedo compartir con ustedes este momento tan lindo (…) Con Jesús y san Cayetano, vayamos al encuentro de los más necesitados. Lo que Jesús nos enseña es primero a encontrarnos, y en el encuentro, ayudar. Necesitamos saber encontrarnos. Necesitamos edificar, crear, construir, una cultura del encuentro.

Isabella Piro – Vatican News