Anahí Clerici, la heredera del legado guaraní que aspira a la corona de la Fiesta del Inmigrante

Desde hace ya varios años, tenía deseos de participar de la Colectividad Paraguaya en la tradicional festividad misionera. Este año, una nueva modalidad de cursado le permitió asumir esta responsabilidad.

Anahi Clerici es la reina de la Colectividad Paraguaya y candidata a Reina de la Fiesta Nacional del Inmigrante 2024. Tiene 25 años, es oriunda de Posadas y estudia Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Para resultar electa reina de la colectividad, debió participar de varias entrevistas antes de inscribirme. Desde hace ya varios años deseaba representar a la nación de sus ancestros, sin embargo el cursado de sus estudios no se lo permitían. Hasta ahora.

Este año, la modalidad de cursado de su carrera le permitió a Clerici tener mayor flexibilidad y tiempo para asumir otras responsabilidades. La soberana contó cómo logró convertirse en representante de su colectividad.

“A principios de año vi que estaban abiertas las inscripciones para participar. Me inscribí en el formulario virtual y al mes y medio me llamaron para la primera entrevista. Después de varias instancias, me notificaron que fui seleccionada. Fue uno de los momentos más felices de mi vida“, relató.

La representante de la Colectividad Paraguaya explicó con orgullo los orígenes de sus ancestros. “Mi ascendencia paraguaya viene por parte de mi papá. Ellos llegaron a Argentina en el año 1947, a raíz de la guerra civil como exiliados políticos. Soy nieta de uno de los combatientes de la Guerra del Chaco. Mi abuelo, Aníbal Demetrio Clerici, fue condecorado por su actuación en la guerra durante los tres años de conflicto. Mi abuela se llamaba María Yolanda Barriocanal“, reveló.

Precisó además el origen de su nombre: “Anahí fue una princesa guerrera que murió en defensa de la Nación guaraní. En honor a todas esas batallas en las que participó mi familia es que llevo este nombre”.

Clerici señaló también las razones por las que buscó representar a la colectividad, un sueño que responde al deseo de llevar con orgullo su legado. “En 2011 perdí a mi papá y no llegué a conocer a mis abuelos, sin embargo siento que ellos viven en mí. Es por eso que, además de reconstruir mi historia, también investigué a partir de lo que me contaron para poder armar el rompecabezas que es mi identidad”, cerró.

Canal 12

