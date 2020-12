A los 40 años, Scola se plantea seguir en actividad

El capitán del seleccionado argentino de básquetbol, Luis Scola, desestimó ayer los rumores de un eventual retiro de la actividad a fin de año, y dijo que en su actual club, el Varese, de Italia, la pasa «bien y se divierte».

El ala pivot, de 40 años, dijo: «Todavía no he resuelto nada sobre mi retiro», en declaraciones al diario local La Prealpina. Consideró: «Es la situación perfecta para esta etapa de mi carrera», en referencia a su permanencia en el conjunto de Varese, con el que disputa únicamente la Liga Italiana de primera división (Legabasket).

«Jugar un solo partido por semana me permite disfrutarlo mucho y sostener un ritmo más elevado», sostuvo el exjugador de Toronto Raptors, Houston Rockets, Phoenix Suns, Brooklyn Nets e Indiana Pacers, todos de la NBA, y goleador histórico del seleccionado nacional.

Scola llegó a Italia después del mundial de China 2019, en el que fue elegido para el quinteto ideal.

El jugador surgido en Ferro es un símbolo de la llamada Generación Dorada, que alcanzó su punto más alto con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2004.

«En estos momentos no me gusta tanto viajar y siento que la oportunidad de vincularme con el Varese me permite permanecer mayoritariamente con mi familia y descansar el cuerpo», explicó Scola, que mantiene una media de 22,9 puntos por partido.

Sobre su futuro, estimó que existe «la posibilidad de permanecer dos o tres años en Varese y luego evaluar qué hacer más allá del básquetbol», aunque planea seguir en actividad y «las opciones posteriores se evaluarán más adelante».

Varese, equipo dirigido por Massimo Bulleri, enfrentó al líder Armani Milano (9-0), a partir de las 17.30 local (13.30 de Argentina), por la décima jornada.

Una muy buena performance de Luis Scola no alcanzó para impedir la derrota del equipo del argentino, que cayó ante el líder, por 96-70, en partido correspondiente a la décima fecha de la Liga Italiana de Básquetbol (Legabasket) de la primera división.

El capitán del seleccionado argentino, de 40 años, arrancó como titular y estuvo en cancha durante 30 minutos.

El ala pivote, exjugador de Toronto Raptors, Houston Rockets e Indiana Pacers, finalizó con un saldo de 23 puntos (6-12 en dobles, 2-5 en triples, 5-6 en libres), 5 rebotes y 2 recuperos.

De esta manera, el interno surgido en las divisiones formativas de Ferro Carril Oeste continúa siendo el máximo anotador del certamen, con una media de 22,9 puntos por partido. Además, «Luifa» está entre los principales reboteadores, con un promedio de 7,2 por cotejo, según consideró el sitio de la competencia.

foto Reuters

Página 12