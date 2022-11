El básquet local obtuvo plata y bronce en el 2° Torneo en Camboriú

Las competidoras alcanzaron Medallas de Bronce y Plata en Torneo Internacional de tres quipos

El 2° Torneo a modo de Triangular, se llevó adelante el pasado fin de semana en el Club Abavi Camboriú; en donde participaron 19 jugadoras en compañía del Prof. Gonzalo Proenza.

En la categoría Sub 13, las atletas obtuvieron la medalla de plata; en Sub 15 y Sub 18, finalizaron con medallas de bronce.

Se destaca la recepción y camaradería brindada por el club local para con la delegación dónde también tuvieron la posibilidad de conocer el mar (madres e hijas) todo a raíz de la práctica deportiva.