Mauro Martinez: “Se llama senderos del Té por la intensificación de los trail en la localidad”

El organizador del Segundo Intercolegial Trail “Senderos del Té” de la Localidad de Campo Viera, dialogó con el Programa Hoy se juega! Para dejar acentuada la invitación a todos los maratonistas que quieran participar de esta segunda edición a llevarse a cabo el día 14 de octubre.

La primera edición se organizo en Garupá, hace aproximadamente 2 meses, lo que conllevo a realizar esta segunda jornada con participantes de todas las instituciones de la provincia, a partir de la hora 8 am, con la categoría sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y categoría libre.

Es una prueba avalada por el consejo general de educación, donde todos los docentes que participen tendrán la condición de estar en servicio, y lo mismo para los alumnos que no asistan a clases, no se les tendrá en cuenta la inasistencia.

Se les va a entregar medallas recordatorias a todos los participantes en superar el desafío de 5 km. La inscripción es totalmente gratuita. Siendo su primer objetivo fomentar el deporte en la juventud.

Por otra parte Mauro adelantó que La Asociación Misionera de deportes de aventura (amida) ya tienen programado en su calendario oficial para el 5 de febrero de 2023 en la misma localidad, donde participaran los diferentes campeones de las categorías que representaran a la provincia en pruebas nacionales.

