Diego Schwartzman y su derrota ante Suecia “Hoy me dieron un pequeño nocaut”

Tras haber sido derrotado por un inesperado 6-2, 6-2 y perder así el primer punto ante Suecia por las finales de la Copa Davis, el tenista argentino Diego Schwartzman fue claro al expresar el impacto: “hoy me dieron un pequeño knock-out”, sostuvo en conferencia de prensa al finalizar el partido.

El “Peque”, 17º en el mundo, no pudo hacer nada ante el joven sueco Mikael Ymer, de 24 años y rankeado 98 en el ATP tour, en una dura derrota que va más allá del marcador. “Hoy me dieron un pequeño knock-out de derecha en cuanto a lo que me imaginaba como primer partido y como me venía sintiendo”, declaró en el Unipol Arena.

“Es como decíamos en el vestuario, fue un 6-2 6-2, un resultado fácil de su lado, entonces es un golpe y tengo que encontrar soluciones porque es lo que quiero y lo que el grupo necesita”, agregó con vistas a las dos series que restan, ante Croacia e Italia. “Va a estar en nosotros como afrontamos esta derrota, si podemos revertir la situación y nuestro nivel. Si hacemos las cosas bien podemos ganar muchos partidos y a muchos rivales.”

Argentina perdió los dos partidos de singles de la serie ante los hermanos Elias y Mikael Ymer, que a pesar su bajo ranking impusieron su superioridad como especialistas en superficie rápida y estadio cerrado. “Es una superficie en la que todos nuestros rivales se sienten cómodos, eso empareja las condiciones. Todos los que estamos acá es por algo, más allá de quién tenga mejor ranking que el otro”, sostuvo.

“Las condiciones hicieron que los rivales se sintieran cómodos -analizó Schwartzman- los dos partidos fueron bastante parecidos, no en cuanto al resultado obviamente, sino a las formas en que ni Seba ni yo pudimos hacerles mucho daño. Eso a la forma que nosotros tenemos de ir jugando y armando los puntos te va generando pequeñas dudas en los partidos.”

El mejor tenista argentino no disimuló su malestar luego de la derrota, al explicar que “mis últimas semanas habían sido buenas, no solo entrenando sino compitiendo de menor a mayor, sintiéndome mejor, y hoy quizás di medio paso para atrás en lo que venía haciendo.”

Mariano García

Télam