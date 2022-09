El «dólar soja» y la menor compra de energía sumarían unos US$2.000 millones de reservas

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, confirmó a Télam que «la Secretaría de Energía va disminuyendo semana a semana sus proyecciones de importaciones» y que «la propuesta del complejo sojero de US$ 5.000 millones cumple con las expectativas».

La combinación de una mayor liquidación de exportaciones del complejo sojero tras el incentivo de un dólar a $200 hasta el 30 de septiembre y una menor demanda de importación de energía, una vez que quedaron atrás los días de más bajas temperaturas, podrían dejar unos US$ 2.000 millones extras al Banco Central (BCRA) con los que acumular reservas, según un informe privado.

En ese sentido, si bien las últimas semanas el BCRA pudo sumar una intervención neta positiva en el mercado cambiario oficial (MULC), aún está lejos de acumular reservas a un ritmo que le permita consolidar su posición ya que, hasta final de agosto, había acumulado apenas unos US$ 45 millones por esa vía.

«Para septiembre deberíamos esperar por estacionalidad unos U$$ 500 millones menos de demanda de dólares por una mayor caída de importaciones de combustibles con relación a la disminución estacional de las exportaciones de cereales. En octubre ya serían unos u$s 1.000 millones menos con relación al mes de agosto», señaló un informe de la administradora de fondos MegaQm.

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, confirmó a Télam que, después de que la importación de energía demandara pagos por más de US$ 2.000 millones en julio, «en agosto hubo menos de 1.000 millones de dólares de importación de energía» y que si bien «todavía no está la proyección para septiembre, seguramente van a ser menos de US$ 900 millones».

«Por suerte, la Secretaría de Energía va disminuyendo semana a semana sus proyecciones de importaciones», afirmó Pesce, quien se mostró confiado en acumular reservas en las próximas semanas.

«La propuesta del complejo sojero de US$ 5.000 millones cumple con las expectativas que teníamos. Sin contar este compromiso, nosotros calculábamos unos 2.500 millones de dólares en exportaciones del complejo. Ahora va a haber 5.000 millones de liquidaciones», afirmó Pesce.

Al respecto, la expectativa del «dólar soja» habría demorado exportaciones por unos US$ 1.200 millones en los últimos 90 días, por lo que el nuevo esquema anunciado el domingo por el ministro de Economía, Sergio Massa, «podría atraer a la liquidación de una buena parte de lo retenido».

«La oferta adicional para septiembre (más cereales y menos combustibles) podría rondar los u$s 1.500/2.000 millones», señaló el informe de MegaQm.

Y agregó: «Este enfoque permite aclarar el panorama de corto plazo, pero debemos recordar que para fin de año se deben afrontar los pagos por importaciones que se fueron financiando a 180 días. Para ese entonces, el BCRA necesita contar con un colchón de reservas que le permita afrontar otra etapa que estacionalmente es compleja».

