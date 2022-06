La Legislatura creó el Polo de Diseño y un Programa de Fortalecimiento Institucional

En la última sesión de la Cámara se creó el Polo de Diseño, para promover y potenciar la generación de conocimiento como eje de investigación, producción, industrialización y perfeccionamiento para el desarrollo de empresas y emprendedores de la industria creativa del diseño local.

De esta manera se busca impulsar la economía regional y la participación ciudadana en un espacio de innovación tecnológica de vanguardia.

Los objetivos de la ley son potenciar la industria creativa del diseño; posicionar a Misiones como centro competitivo regional en la materia; y optimizar la capacidad de producción de la industria creativa de la provincia, para que alcance los estándares requeridos por la industria nacional e internacional.

El Polo de Diseño dispondrá de espacios transversales de innovación tecnológica para las áreas específicas de diseño industrial, textil, audiovisual y gráfico, destinados a mejorar las técnicas de producción y los procesos de construcción y fabricación.

Será un centro regional para la innovación y desarrollo de la industria creativa del diseño que formará parte del Distrito Tecnológico Misionero, y articulará acciones con Silicon Misiones, el Polo TIC, la Escuela de Robótica, la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones, el Programa de Orientación Vocacional, y el Parque Tecnológico Misiones.

En los fundamentos del proyecto de su autoría, el diputado Carlos Rovira afirmó que se busca «que puedan radicar las actividades de diseño en un espacio geográfico delimitado, dedicadas al desarrollo de actividades similares incentivadas con beneficios fiscales y de promoción».

«Se trata de un sector estratégico para la provincia porque tiene un gran impacto en la economía: generador de empleo de alto valor agregado y exportador por naturaleza», manifestó. «La idea central es consolidar estos polos, para que concentren empresas y organizaciones de diseño, convirtiéndose en motor de desarrollo económico y social de la región», agregó.

«Se pretende convocar para la instalación y participación en los polos de diseño a las instituciones de formación e investigación en diseño, profesionales, empresas y emprendedores de actividades de diseño», aseguró Rovira.

En la sesión, el miembro informante de la comisión que estudió y recomendó la aprobación del proyecto, diputada Anazul Centeno, dijo que «la creación de este Polo de Diseño es un paso más hacia la excelencia en la formación de los profesionales misioneros, y tiene la finalidad de potenciar la generación del conocimiento como un eje clave en la investigación, en la producción y la industrialización para el desarrollo de empresas y emprendedores de la industria creativa del diseño local, impulsando la economía regional y la participación ciudadana en un espacio de innovación tecnológica que es considerado de vanguardia».

«Es el primero en sus características en todo el NEA y tiene un gran impacto en la economía, y es generador de valor agregado y exportador por naturaleza. Viene dando un impulso a un sector en constante crecimiento», explicó Centeno.

Fortalecimiento institucional

También la Legislatura creó el Programa Provincial de Asistencia y Fortalecimiento Institucional, para promover, a través de la implementación de las tecnologías de la información y comunicación, un modelo de gestión administrativa y deliberativa municipal que potencie el desarrollo sostenible e impacte de manera directa en el bienestar de la población.

Este programa apuntará a fortalecer el sistema institucional de los gobiernos locales por medio de la implementación de nuevas tecnologias en la administración pública municipal para mejorar las prácticas de gestión; optimizar los recursos materiales y humanos a través de la eficiencia pública; impulsar la excelencia de la calidad normativa municipal; y estimular el crecimiento de las competencias de los agentes y funcionarios que se desempeñan en los departamentos ejecutivo y deliberativo locales; entre otros fines.

El programa creado integró los proyectos presentados por los legisladores Lucas Romero y Rita Núñez. En los fundamentos de su proyecto, Romero aseguró que apuntan a «la reforma y modernización de los municipios produciendo innovaciones en los modos de gestión, para transformarlos en organizaciones públicas que tiendan a lograr una mayor eficiencia y eficacia, y construir así una mejor imagen ante los ciudadanos y también lograr poner al ciudadano en primer plano».

Consideró «imprescindible» impulsar el fortalecimiento y la innovación institucional de los municipios mediante el impulso de capacitaciones y el acompañamiento. «Esto llevará no solo al mejor desarrollo y mejor calidad de vida de los habitantes del municipio, sino que significa que la provincia continúe a la vanguardia en materia de innovación», expresó.

En cuanto a la optimización de los departamentos deliberativos para fomentar la excelencia legislativa, Núñez precisó que «si bien hay diversos concejos deliberantes que siguieron la ruta trazada por la Cámara de Representantes, como ser el de la Ciudad de Posadas, capital de la Provincia, existen muchos concejos que aún no se han adaptado a las necesidades de los tiempos, que brindan no sólo orden y certeza, si no también seguridad jurídica y eficacia en la aplicación y ejecución de las ordenanzas».

«Es por eso que con este programa se propone un acercamiento institucional entre el Poder Legislativo provincial y los poderes deliberativos, municipales que permita compartir experiencias, capacitarse, desarrollar habilidades y trabajar en conjunto, con el objetivo de promover la calidad legislativa y fortalecer las instituciones democráticas en un proceso de desarrollo regional y provincial», añadió.

En la sesión, Romero, destacó «que esta ley viene a dar un marco normativo a lo que está haciendo el gobierno de la provincia, a través de los diferentes ministerios y las distintas empresas del Estado, y que municipios puedan adoptarlas también para lograr una descentralización de la información, mayor seguridad, y transparencia en las distintas gestiones».

Por su parte, Núñez agregó que «esta ley fortalece el sistema representativo y democrático, y acerca, sin dudas, la administración pública al ciudadano de a pie que es uno de los objetivos principales que tenemos como representantes del pueblo».