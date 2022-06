Se vienen las finales entre los campeones de la LIFA y ACIADEP

El próximo sábado 4 de junio se estarán jugando por primera vez las finales provinciales de fútbol amateur entre los campeones de la Asociación Civil Amateur de Deportes (ACIADEP) y la Liga Interprofesional de Fútbol Amateur (LIFA), con sedes en Posadas y Oberá, respectivamente, en la cancha del Hipódromo General Belgrano de Posadas.

Como primer paso para fortalecer la confraternidad se diseñó un encuentro deportivo de carácter provincial que se concretará el próximo sábado en Posadas, donde se jugarán cuatro finales provinciales que disputarán los últimos campeones de ambas ligas, en las categorías Libre, Intermedia, Senior y Master.

Jornada histórica ya que será el puntapié inicial para que el fútbol amateur de interprofesionales siga creciendo en toda la provincia de Misiones.

Horario de las finales:

12:30 Contadores vs Prensa & Asociados (categoría intermedia)

13:45 Contadores A vs Docentes (senior)

15:00 Contadores S vs Selección Lifa (master).

16:15 Profesores B vs Arquitectos & Asociados (libres).