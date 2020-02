“Vamos a construir las políticas públicas entre todas, todos y todes»

0 Compartir Compartir tuitear

Este jueves la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación participó del Segundo Foro Federal Participativo para construir el Plan Nacional Contra las Violencias por Razones de Género que se realiza entre el 20 y el 21 de febrero en la provincia de Entre Ríos.

En esta primera jornada integrantes de organizaciones feministas, políticas, sociales, sindicales, académicas y público en general debatieron y presentaron propuestas para elaborar las políticas públicas vinculadas con la materia.

Por la mañana, Gómez Alcorta encabezó la capacitación de la Ley Micaela a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado junto al gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora María Laura Stratta.

De la actividad también participaron el Presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell. También estuvieron presentes Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García, madre y padre de Micaela, la joven militante de la provincia que fue víctima de femicidio, caso a partir del cual se impulsó la ley que lleva su nombre.

La ministra también mantuvo un encuentro junto a la vicegobernadora, ministras, legisladoras de distintos espacios políticos, periodistas y comunicadoras para conocer el trabajo que realizan en el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos.

Al inicio del Segundo Foro Participativo que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos para toda la región del NEA y del Litoral, Gómez Alcorta destacó el esfuerzo que realizaron quienes viajaron de otras provincias para participar del Foro.

“Así como el Ministerio existe por una decisión política del actual gobierno pero sobre todo por la lucha que protagonizamos, de ninguna otra forma podríamos nosotras pensar las políticas públicas si no es de esta manera: entre todas, todos y todes. Por eso tomamos un desafío que es pensar cómo abordar las violencias que atravesamos todas de distintas formas, en distintos territorios, con distintos dolores, con diferentes registros en nuestros cuerpos. También implica pensar cómo reducimos las brechas de desigualdad que atravesamos todas, porque no hay mujeres ni personas LGTBI+ en el mundo que no esté atravesada por alguna desigualdad”.

Y agregó: “Para nosotras hay algunas cuestiones que están vinculadas a la práctica política, a los modos de cómo hacer las cosas, a los caminos que buscamos y recorremos para llegar a determinadas cosas que también son tan importantes como lo que queremos conseguir. Esos modos son estos, nosotros creemos que el territorio es lo único que no nos va a permitir no perder nunca el rumbo”, sostuvo antes de pasar por las distintas comisiones a escuchar los diagnósticos y propuestas de quienes participaron del encuentro.

“Es para nosotras un gran desafío estar impulsando estos procesos participativos”, reconoció Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género. Y sostuvo: “Es reconocer la experiencia que el movimiento feminista, los distintos movimientos sociales y políticos venían trayendo en estos años de manera muy desarticulada respecto al Estado. Y esta posibilidad de co-construir la política pública nos plantea un enorme desafío a quienes venimos del movimiento feminista y asumimos una responsabilidad estatal. Creemos que también es un enorme desafío para las organizaciones pensar en propuestas de acciones. Esa es nuestra gran consigna para elaborar este plan participativo y federal. Que sean propuestas de acciones, que siempre parten de un diagnóstico, de una experiencia de vida en territorio”.

Rebeca viajó desde Misiones para participar del encuentro. “Que se abra un espacio de diálogo directo con las compañeras es lo que venimos reclamando hace muchísimo tiempo. La problemática en nuestra provincia es integral, tiene mucho que ver con nuestra realidad cultural y hoy estamos en estado emergencia en muchas situaciones que nos atañen directamente como mujeres y disidencias. En términos de femicidios, de embarazo adolescente, de no implementación del protocolo ILE, estamos con números bastante preocupantes. Muchas veces nos cuesta establecer canales de diálogo para discutir cuál debería ser la política pública para reducir los femicidios, el embarazo particularmente, la aplicación de la ESI dentro de las escuelas. Son diálogos muy profundos que debemos llevar a cabo en este momento y esta herramienta es importante porque es integral”.

Estefanía participó de la Comisión de Prevención Contra las Violencias. Al finalizar el encuentro sostuvo: “Fue muy fructífero. Te llevas una experiencia en la que se generaron preguntas y propuestas acerca de cómo enfrentar las distintas problemáticas, las posibles soluciones y lo que está necesitando la comunidad. Para nosotras es importante ser escuchadas, conocernos y ser partícipes y protagonistas de nuestra lucha. En el caso particular de Entre Ríos hablamos mucho sobre la ESI en cuanto a la prevención. Me parece que la ESI tiene que estar también dentro de la capacitación para y con las familias y dentro de las escuelas primarias”.

Para Sandra Míguez, periodista de Género de Entre Ríos e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina, “este foro es una oportunidad histórica. No hemos tenido nunca, salvo en los Encuentros Nacionales de Mujeres, la posibilidad de debatir en profundidad todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, que tanta incidencia tienen. Tener esta trascendencia más allá de una gestión, poder fijar lineamientos en torno a lo que son las políticas públicas es fundamental”.

Este viernes se realizará la segunda jornada del foro con autoridades provinciales, locales, de los poderes legislativos de las distintas provincias y de universidades nacionales, entre otros.