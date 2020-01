Trump presenta «El acuerdo del siglo» que prevé alcanzar la paz entre Israel y Palestina

0 Compartir Compartir tuitear

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha presentado este 28 de enero su plan de paz para resolver el conflicto entre Israel y Palestina.

En su discurso, realizado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el mandatario estadounidense precisó que su propuesta, esbozada en unas 80 páginas, es «fundamentalmente diferente» a las que fueron hechas en el pasado y representa «una situación para dos lados en la que todos ganan».

En ese contexto, Trump citó a Netanyahu, quien le había dicho que el proyecto de acuerdo de paz en cuestión sería una base para las negociaciones entre Israel y Palestina. «Hoy, Israel dio un paso gigante hacia la paz», declaró.

El contenido de la propuesta

La propuesta, denominada «El acuerdo del siglo», prevé una solución de dos Estados: uno israelí y uno palestino, con la capital en Jerusalén Este.

De acuerdo con el proyecto, los asentamientos israelíes en Cisjordania serán reconocidos, a cambio de que durante los próximos 4 años su construcción sea congelada.

«Este plan duplicará el territorio palestino y establecerá la capital del Estado palestino en Jerusalén Este, donde EE.UU. abrirá con orgullo una Embajada», afirmó, añadiendo que el acuerdo «terminará el ciclo de dependencia palestina de la caridad y la ayuda exterior».

Sin embargo, Trump ha indicado que su iniciativa prevé que Jerusalén sea «la capital indivisible» de Israel: «pero eso no es gran cosa, porque ya lo hice», ha agregado en referencia a la decisión que tomó al reconocer ese estatus en diciembre de 2017.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca afirmó durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que esta propuesta representa «lo más cercano [a un acuerdo entre Israel y Palestina] a lo que hemos llegado». «En última instancia tendremos el apoyo de los palestinos», declaró el mandatario.

«Un gran plan para la paz»

Por su parte, el primer ministro israelí calificó de «histórico» el anuncio de Trump. «He acordado negociar la paz con los palestinos bajo las bases de tu plan de paz. Es un gran plan para Israel, es un gran plan para la paz», dijo Netanyahu.

Según Netanyahu, esa iniciativa, además de impedir el regreso a territorio israelí de los refugiados palestinos, contempla que EE.UU. «reconocerá los asentamientos como parte de Israel» y que Tel Aviv «mantendrá la soberanía sobre el valle del Jordán».

También agradeció al mandatario estadounidense por haber reconocido la soberanía de Israel en «el área de Judea y Samaria». «Tú reconociste que Israel debe tener soberanía en zonas que le permiten defenderse por sí mismo», enfatizó el premier.

Otros de los puntos que destacó Netanyahu del plan de Trump fueron:

Los palestinos deberán reconocer a Israel como estado judío.

Hamas deberá entregar las armas y desmilitarizar la Franja de Gaza.

La antigua capital de Jerusalén permanecerá unida bajo soberanía israelí y los sitios religiosos permanecerán abiertos a todo credo.

Netanyahu dijo a los palestinos que si están de acuerdo con seguir este plan, que según él les «da una oportunidad» para que tengan su propio Estado, «Israel está listo para negociar la paz de inmediato».

Rechazo palestino

Desde el lado palestino, Sami Abu Zuhri, del movimiento Hamas, calificó de «absurdo» el plan de Trump y consideró «agresivas» las palabras del mandatario estadounidense al presentar su propuesta.

«Las declaraciones de Trump son agresivas y van a desencadenar mucha ira», sentenció Suhri.

El representante de Hamas añadió que «los palestinos enfrentarán este acuerdo y Jerusalén seguirá siendo una tierra palestina».

Según reportó The New York Times poco antes de ser anunciado el documento, la propuesta no obtendría el soporte de los palestinos, incluso si Palestina recibiera apoyo financiero por un monto de 50.000 millones de dólares, que había ofrecido la Administración estadounidense.

En ese contexto, el politólogo Aritz Saidi Olaortua, señaló que con este acuerdo Trump prevé regularizar los asentamientos judíos existentes en Cisjordania. Además, subrayó que el documento tiene un claro sesgo israelí, al no ser acordado con los palestinos.

Agencia RT