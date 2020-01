¿TODES?, por Joselo Riedel

0 Compartir Compartir tuitear

Como profesional de la comunicación entiendo perfectamente que el género gramatical no se corresponde con el género social o la marca biológica asociada a lo masculino y lo femenino. Sé que la computadora no es mujer y el pizarrón no es hombre.

Soy hablante y comunicador desde esa certeza. Nuestra lengua no tiene casi uso del género neutro. Hay palabras que no tienen género, como los verbos, y otras que no tienen número, en fin, no todos los tipos de palabras en español flexionan según género, número, tiempo, persona, etc.

Los artículos, los sustantivos, los pronombres, los adjetivos sí tienen género en su mayoría. Sin embargo, está bien aclarar que los sustantivos se clasifican en cuanto al género en masculino y femenino, pero en caso de nombres de personas y animales la variación refleja una diferenciación sexual.

En el caso de los adjetivos (que se enuncian en masculino en los diccionarios), aquellos que no flexionan en género, reciben en su mayoría la categoría de género por concordancia con el sustantivo al que modifica. Los pronombres, a su vez, tienen en algunos casos flexión en género neutro, “eso”, por ejemplo (en mi opinión la e o la x del género inclusivo es superadora del género neutro, porque aporta la perspectiva no de un borrado de la cuestión genérica sino del aporte de un género “nuevo”, más abarcativo). Todo esto lo podemos encontrar en el manual de corrección de estilo de María García Negroni, “El arte de escribir bien en español”. Hasta acá la base.

Y entonces la pregunta, ¿qué sucede cuando me dirijo a un grupo de personas conformado por sujetos que se identifican con lo femenino, con lo masculino y tal vez con ninguno de esos dos géneros? Aquí aparece con la duda la necesidad.

A ver, señora, señor ¿no está conforme con que el género masculino deje de evocar a la totalidad de mujeres y hombres? A ver, padre, madre, ¿usted está seguro/a de que su «hijo» se identifica y se siente incluido cuando les digo todas y todos? Porque yo no, yo no sé si en mis grupos hay seres que por primera vez sienten que también se les está hablando a «elles». Yo no sé si hay chicas que, al fin, sienten que no están siendo subsidiarias de un grupo de varones.

Si una parte del feminismo cuestiona la ideología de la lengua al nombrar al grupo con el género predominante, el masculino, es porque en algunas palabras, como los pronombres, los vocativos, los sustantivos que denominan profesiones y un largo etcétera, pareciera que el uso del masculino no es nada inocente. Pareciera estar en sintonía con el predominio también de los hombres en el mundo real.

Los significantes vienen a develar lo significado ¿Alguien a esta altura sigue creyendo que es azar que el género gramatical masculino sea el que denomina al conjunto de hombres, mujeres y seres que no se sienten ni unas ni otros?

La Historia del hombre es, qué casualidad, eso, la historia de los hombres construyendo y contando sus propias historias, a veces dejando entrar a alguna mujer, nunca dejando ingresar a quien no sea ni hombre ni mujer. Hablar de la historia del hombre es no hablar de la historia de la mujer.

Tampoco de las historias de «aquellos» que no han querido o podido encajar en la construcción histórica de lo que es masculino o femenino. Porque, sí, y aquí otra revelación obvia, ser hombre o mujer es una construcción tanto como lo es nuestro lenguaje y como lo es absolutamente todo lo que nos rodea.

Suecia agregó a una edición de diccionario de su idioma en abril del año pasado una palabra sin género binario. Un país inventó una palabra. Así de flexibles son las lenguas, en constante construcción. Es un pronombre que es masculino ni femenino, reemplaza a “él” (han) o “ella” (hon) por hen.

Es un triunfo de asociaciones de mujeres y de la comunidad trans. Hen se puede utilizar cuando se desconoce el género, cuando es irrelevante saberlo, para hablar con una persona transexual o con aquellas que no se identifican con ningún género.

Lo que no se nombra no existe. Si existe diversidad, hablemos diversamente. Las palabras tienen el poder de excluir. Vos, ustedes, nosotros, son elecciones lingüísticas, ideológicas, que definen no solo nuestra relación con el mundo sino con los otros, y nuestro posicionamiento con respecto a qué tipo de vínculos queremos, estamos dispuestos o no a, construir.

De más está decir que este cambio en mi forma de hablarles fue explicitado, conversado, discutido, argumentado con ellos, ellas y «elles». Nadie está «obligada», «obligado» u «obligade» a usarlo. Pero, se ve que es tan claro el significado y tan amenazante el significante que hay que ir a preguntar al sistema.

Obviamente es necesario, con la misma fuerza, incluir nuevos sistemas que sean igualmente inclusivos como lenguaje, sistemas braille y lengua de señas; son dos necesidades urgentes. Una cosa no quita la otra.

Gracias a la profesora en gramática Lucia Vázquez por aclarar las dudas y aportar vida a este texto.

Joselo Riedel