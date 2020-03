Romantizar el aislamiento, la posibilidad de los privilegiados, por Joselo riedel

Estamos atravesando un momento muy difícil, un período del cual solamente vamos a salir si colaboramos todos. Donde la responsabilidad social se tiene que sentir más que nunca.

Ahora bien, es inevitable que ese ejercicio de empatía se ponga en marcha. y es ahí cuando pienso en los miles de compatriotas que hoy se encuentran en el empleo informal, aquellos que no están contemplados en relación de dependencia de ninguna clase.

Albañiles, podadores, changarines, vendedores ambulantes, y la lista sigue. Hoy en nuestro país el 49,3% de los trabajadores tiene empleo informal y la situación no está para nada fácil.

Ni hablar de quienes en estos momentos están completamente desempleados y el mango no aparece. El desempleo, previo a esta pandemia, casi llegaba al 10%.

Quedarse en casa cuando estás atravesando situaciones de estas características, se hace un trago muy amargo. Los que podemos hacerlo, sin dudas somos privilegiados. No es para tirar manteca al techo, pero tenemos contemplado el sobrevivir. Porque antes de todo esto, fuimos privilegiados en muchos aspectos.

Por otro lado, tenemos a sectores que tienen tantos recursos que podrían pasar una cuarentena de por vida y no van a vencer gastar la plata que tienen disponible. Son aquellos que manejan el mercado, los que no creen en la presencia de un Estado que garantice la verdadera justicia social.

Esperemos que surjan medidas superadoras para quienes no tienen estas oportunidades, tan negadas por años.

No romanticemos el aislamiento, hay muchas personas que no la están pasando para nada bien y que no avizoran un buen panorama.

Que cuando esto pase, no vuelva todo a la «normalidad», sino que nos encontremos en una sociedad un poco más justa.

Joselo Riedel