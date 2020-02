Movilización de organizaciones políticas y sociales contra el FMI

0 Compartir Compartir tuitear

Una masiva movilización recorrió ayer las calles del centro de Posadas, convocada en el marco de la jornada nacional de lucha en repudio a la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional a nuestro país.

Con la participación de un amplio arco de organizaciones, la marcha culminó con un acto en la plaza 9 de Julio, donde tomaron la palabra los oradores de los diferentes espacios políticos. Fueron parte de la manifestación la Corriente Clasista y Combativa, el PCR, el Frente Estudiantil, el Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la UTEP, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, ATE, CTA- A, la Federación Juvenil Comunista y partidos políticos tales como Unidad Popular, Partido Agrario y Social, Partido Comunista Revolucionario y el Partido Obrero,

La visita del Fondo Monetario Internacional tiene como propósito auditar las cuentas de nuestro país y realizar acuerdos con el Gobierno nacional sobre el pago de los elevados préstamos que el organismo internacional otorgó a Argentina durante la gestión de Cambiemos. Esta situación es observada con recelo por parte de las organizaciones que recuerdan que el FMI violó su propio estatuto para prestar a Argentina más dinero del que tiene permitido, a la vez que el país no tiene posibilidades de pagar tales sumas.

“Nosotros creemos que la deuda externa debe investigarse antes de pagar . Como dice Lozano ´las deudas se pagan pero las estafas no ” sostuvo Leandro Sánchez, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM) y secretario adjunto de la CTA A, en referencia a lo expresado sobre el endeudamiento generado bajo la gestión macrista por el actual director del Banco Central Claudio Lozano.

Un cuestionamiento común entre quienes intervinieron en el acto es el desconocimiento sobre el destino de los fondos que fueron desembolsados por el FMI, por lo que la mayoría de los sectores que participaron de la convocatoria exigen una auditoría y una investigación de la deuda contraída por la gestión macrista.

“Nosotros el Pueblo, los dirigentes, todos debemos saber cuánto se dio, en qué condiciones se dió y dónde fue ese dinero porque tenemos sospechas que esa plata fue a la timba financiera y se fue con el dólar , se fugó y por eso no hay ni una obra” explicó Sánchez.

Entre las consignas más repetidas durante la movilización se destacaron “9 de cada 10 dólares se fugaron o fueron a la timba financiera”, “Ni una sola obra se hizo con el préstamo del FMI” , en referencia a que el pago de las altisimas tasas de interés fijadas durante la gestión de Cambiemos fueron pagadas con el dinero de los préstamos del FMI, que los argentinos deberán pagar a lo largo de 100 años.

En tanto, desde el Partido Obrero, Virginia Villalba manifestó: “Ni un peso de esa deuda se usó para obras públicas, para desarrollar el país, sino para pagar deudas.” y remarcó que en la historia argentina la adquisición de deudas por parte del Estado nunca se hizo para beneficiar al Pueblo sino a los capitalistas: “Que la paguen los capitalistas, es de ellos, no es nuestra”, postuló, y llamó a repudiar la deuda y a romper con el Fondo Monetario Internacional.

«Por las dudas nosotros tenemos que estar en la calle marcando que la deuda es con el Publo y no con el FMI», manifiesta el dirigente de la CTA Autónoma.

La difícil situación social y económica que viven los trabajadores y el Pueblo aparece como la principal demanda que requiere de políticas de Estado. El deterioro salarial causado por la inflación, la persistencia de altas tasas de desempleo y precarización laboral y el hambre asoman como temas urgentes a la hora de reclamar que “La deuda es con el Pueblo.”

“Yo creo que el Gobierno está haciendo un delicado equilibrio entre agradar a los mercados o no desagradar a los mercados, pagar algo de la deuda y tenernos a nosotros más o menos conformes. La verdad es que ese delicado equilibrio, nosotros venimos a marcar lo otro. Porque si nos quedamos en casa y no salimos las medidas no van a ser para nosotros.” advierte Sánchez.

Reporterxs