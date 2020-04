Mejora la seguridad de tu conexión con este sencillo ajuste

0 Compartir Compartir tuitear

Cloudflare, la sgunda mayor empresa de DNS, ha creado dos nuevos servicios pensados para familias, que bloqueal el contenido adulto y el malware.

La velocidad de conexión a Internet es una de las grandes preocupaciones de los usuarios más avanzados, los que juegan mucho online, teletrabajan o quieren ver vídeo en streaming con la mejor calidad posible.

En una situación como la actual en la que el uso de la red se ha disparado, no es baladí querer mejorar nuestra conexión lo máximo posible. Para ello podemos hacer varias cosas, como configurar mejor nuestras DNS con servicios como Cloudflare, de los que les hablamos hace un tiempo.

En esencia, el cambio de DNS nos permite modificar la forma en la que nos conectamos a Interne, para ir más rápido, sí, pero también para otras cosas. Cloudflare se ha vanagloriado de que sus DNS no bloquean nada, pero es cierto que en ocasiones sí queremos que lo hagan.

Controlando el malware y el acceso a contenido adulto

Ahora que los más pequeños se conectan mucho más a la red en móviles y tablets es más importante que nunca tener cuidado de que no entren en determinados sitios.

Eso es lo que ha debido pensar la empresa Cloudflare, que ha anunciado en su blog la creación de nuevos DNS de acceso gratuito que permiten limitar la navegación de dos formas muy prácticas.

Por un lado, restringen el acceso a las webs de contenido adulto, apropiado si hay menores en la casa, como hemos mencionado. Por otro lado, minimizan la posibilidad de que tengamos problemas con malware que intente entrar en nuestros dispositivos a través de la red.

Qué configuración de DNS necesitamos

Según el tipo de tecnología de IP que usemos o de restricción que queramos deberemos elegir un tipo de DNS u otro:

Usuarios de IP4:

Bloqueo de malware

Primaria: 1.1.1.2

Secundaria: 1.0.0.2

Bloqueo de malware y de contenido adulto

Primaria: 1.1.1.3

Secundaria: 1.0.0.3

Usuarios de IP6:

Bloqueo de malware

Primaria: 2606:4700:4700::1112

Secundaria: 2606:4700:4700::1002

Bloqueo de malware y de contenido adulto

Primaria: 2606:4700:4700::1113

Secundaria: 2606:4700:4700::1003

Si no sabés cambiar las DNS en Android te lo contamos paso a paso cómo cambiar las-DNS en Android o configurarlos fácilmente y sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

Un tutorial muy sencillo para que puedas cambiar las DNS de tu terminal sin necesidad de instalar otras aplicaciones.

Cambiar las DNS en Android permite configurar de nuevo aquellas que vienen por defecto con nuestro operador. Una vez que hayas cambiado las DSN de la red Wifi que uses con asiduidad, no tendrás que volver a hacerlo. Con una vez será suficiente. Saber cómo retocar estos ajustes es algo realmente útil para mejorar aspectos clave de nuestra navegación.

Las DNS (Domain Name System) trabajan como un traductor, interpretando las diferentes direcciones IP para facilitar nuestra navegación por la red. Cambiar las DNS de nuestros terminales puede resultar muy práctico. Desde aumentar nuestra velocidad navegando, hasta proteger de manera más contundente nuestra privacidad. Y si has llegado aquí con la intención de ganar en seguridad o acelerar tus búsquedas, estás en el lugar indicado.

¿Cómo cambiar DNS en Android?

El primer paso es entrar en los ajustes de nuestro terminal para acceder a la pestaña de «Redes e Internet» o simplemente «Wifi». También podemos deslizar el menú con las opciones rápidas y mantener el icono de Wifi, se nos abrirán los ajustes directamente.

Una vez dentro, visualizaremos la red WiFi a la que ya estamos conectados y queremos configurar. En algunos terminales, si dejamos pulsado encima de la red nos aparecerá la opción de «Modificar red». Si no es así, debemos buscar el icono de lápiz que nos permitirá cambiar los ajustes de la red a la que estemos conectados.

Llegados a este punto, deberemos pulsar sobre la flecha de «Opciones avanzadas» para que se nos desplieguen el resto de opciones de nuestra red habitual. Hacemos scroll hasta que veamos la opción «Ajustes de IP». Pulsamos sobre esta opción y seleccionamos «IP Estática». De nuevo, otro desplegable que ya nos permitirá cambiar, tanto la DNS 1 como la DNS 2.

Con esta nueva habilidad que acabas de aprender podrás cambiar las DNS para maximizar tu navegación y que sea mucho más rápida de lo que era, o como te decíamos, mejorar la privacidad de tu smartphone.

Al disponer a nuestro gusto las DNS logramos que nuestros proveedores de Internet no adviertan de por donde navegamos. Y como has visto, es un proceso que no te llevará más de unos minutos.

Álvarez del Vayo / Oscar Padilla

El Android Libre