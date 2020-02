0 Compartir Compartir tuitear

Mien­tras el mun­do em­pre­sa­rio si­gue pi­dien­do para que la fle­xi­bi­li­za­ción la­bo­ral sea la so­lu­ción a to­dos los ma­les ar­gen­ti­nos, en este con­tex­to de des­em­pleo que es­ta­mos vi­vien­do se vale de al­gu­nas ma­ñas a la hora de con­tra­tar per­so­nal a bajo cos­to. El Es­ta­do como pa­trón no está ha­cien­do algo di­fe­ren­te.

Así como nos enor­gu­lle­ce­mos de gran­des in­ven­tos ar­gen­ti­nos ta­les como el co­lec­ti­vo, las hue­llas di­gi­ta­les, el To­rino o la bi­ro­me, algo muy ar­gen­to que atra­vie­sa la vida de 1.630.000 tra­ba­ja­do­res re­gis­tra­dos no asa­la­ria­dos to­dos los me­ses no es un in­ven­to na­cio­nal. Se­ño­ras y se­ño­res, al mo­no­tri­bu­to lo apli­ca­ron Perú y Bra­sil an­tes que no­so­tros.

Pró­xi­ma a cum­plir 22 años, la ley 24.977 se pre­sen­tó con las me­jo­res in­ten­cio­nes para es­ta­ble­cer un ré­gi­men tri­bu­ta­rio in­te­gra­do y sim­pli­fi­ca­do para ayu­dar a los co­mer­cian­tes o pres­ta­do­res de ser­vi­cios de ba­jos in­gre­sos, in­clu­so pro­fe­sio­na­les o in­te­gran­tes de coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo para es­tar “en blan­co”, pero ya des­de su ar­ti­cu­la­do mar­ca­ba un ca­mino del que re­cién es­ta­mos em­pe­zan­do a ver sus con­se­cuen­cias.

De los dos la­dos del mos­tra­dor

En Bra­sil el sis­te­ma, de­no­mi­na­do SIM­PLES Fe­de­ral, se re­mon­ta a 1996 y se creó con el ob­je­ti­vo fun­da­men­tal de re­du­cir los cos­tos de cum­pli­mien­to tri­bu­ta­rio, fa­ci­li­tar las ta­reas de con­trol de la Ad­mi­nis­tra­ción Tri­bu­ta­ria y es­ti­mu­lar el em­pleo for­mal en las mi­cro y pe­que­ñas em­pre­sas. Pos­te­rior­men­te evo­lu­cio­nó ha­cia el ré­gi­men del Mi­cro­em­pren­de­dor In­di­vi­dual (MEI) y el de Agen­tes de Desa­rro­llo Lo­cal (AD).

En el caso pe­ruano el RUS, Ré­gi­men Único Sim­pli­fi­ca­do, fue pues­to en prác­ti­ca en el año 1994 ante la si­tua­ción de in­for­ma­li­dad y de bajo cum­pli­mien­to de es­tas em­pre­sas como una for­ma “de sim­pli­fi­car el cum­pli­mien­to de las obli­ga­cio­nes im­po­si­ti­vas y pre­vi­sio­na­les de los pe­que­ños con­tri­bu­yen­tes y de esta ma­ne­ra in­cor­po­rar a los tra­ba­ja­do­res in­for­ma­les al ám­bi­to de la se­gu­ri­dad so­cial”.

Vale re­cor­dar que la ley del Ré­gi­men sim­pli­fi­ca­do para Pe­que­ños Con­tri­bu­yen­tes de nues­tro país se pro­mul­gó el 3 de ju­nio de 1998, pro­me­dian­do el se­gun­do man­da­to de Car­los Me­nem.

En el cuer­po nor­ma­ti­vo de la 24.977 se es­ta­ble­cían fun­da­men­tos si­mi­la­res a los que sos­te­nían esa le­gis­la­ción en nues­tros ve­ci­nos la­ti­noa­me­ri­ca­nos, sal­vo que en nues­tro mo­no­tri­bu­to au­tóc­tono, en el Tí­tu­lo IV de la mis­ma, se po­día ver al hue­vo de la ser­pien­te de­no­mi­na­do “Ré­gi­men de In­clu­sión So­cial y Pro­mo­ción del Tra­ba­jo In­de­pen­dien­te”, que se­gún allí de­cía se­rían una se­rie de ac­cio­nes par fa­vo­re­cer a los tra­ba­ja­do­res in­de­pen­dien­tes que ne­ce­si­ten de una ma­yor pro­mo­ción de su ac­ti­vi­dad para lo­grar su in­ser­ción en la eco­no­mía for­mal y el ac­ce­so a la igual­dad de opor­tu­ni­da­des.

Cual­quier se­me­jan­za con el em­pren­de­du­ris­mo de Mar­cos Peña, o la pro­mo­ción del cur­so de pi­lo­to de dron del se­na­dor Es­te­ban Bu­ll­rich no es pura coin­ci­den­cia.

Por un lado era el Es­ta­do quien fa­ci­li­ta­ba las con­di­cio­nes para que los “pe­que­ños con­tri­bu­yen­tes” se su­ma­ran a la eco­no­mía for­mal ins­cri­bién­do­se en ese sis­te­ma, mien­tras que tam­bién modo se otor­ga­ba a sí mis­mo, tan­to Mu­ni­ci­pal como Pro­vin­cial o Na­cio­nal, la po­si­bi­li­dad de in­cor­po­rar per­so­nal bajo la mo­da­li­dad de Con­tra­ta­do sin re­la­ción de de­pen­den­cia, por­que se­ría el mo­no­tri­bu­to quien le sal­va­ra las pa­pas de ha­cer­se car­go de las cos­tas tan­to de co­ber­tu­ra sa­ni­ta­ria como de pre­vi­sión so­cial, en­tre otros ítems.

Ra­dio­gra­fía del tra­ba­jo re­gis­tra­do en la Ar­gen­ti­na

Se­gún los da­tos del Mi­nis­te­rio de Tra­ba­jo, Em­pleo y Se­gu­ri­dad So­cial de enero de 2020, con re­gis­tros a no­viem­bre de 2019, se con­ta­bi­li­zan un poco más de 12 mi­llo­nes de tra­ba­ja­do­res re­gis­tra­dos, sien­do 9,751 mi­llo­nes los asa­la­ria­dos re­gis­tra­dos y 2,403 mi­llo­nes los tra­ba­ja­do­res in­de­pen­dien­tes.

De los asa­la­ria­dos 6,027 mi­llo­nes pro­vie­nen del sec­tor pri­va­do (casi la mi­tad de to­dos los re­gis­tra­dos) mien­tras que 3,218 mi­llo­nes per­te­ne­cen al sec­tor pú­bli­co y 506 mil del per­so­nal de ca­sas par­ti­cu­la­res.

En el uni­ver­so de los tra­ba­jo­res re­gis­tra­dos no asa­la­ria­dos re­pre­sen­tan a casi el 20 % del to­tal, sien­do los mo­no­tri­bu­tis­tas apro­xi­ma­da­men­te 1,630 mi­llo­nes de tra­ba­ja­do­res (el 13,4% del to­tal ge­ne­ral), los mo­no­tri­bu­tis­tas so­cia­les 365 mil (3% del to­tal) y los au­tó­no­mos 408 mil, el 3,4% del to­tal de tra­ba­ja­do­res re­gis­tra­dos.

Se­gún los da­tos del IN­DEC, la de­socu­pa­ción cre­ció de for­ma ace­le­ra­da en­tre los úl­ti­mos tri­mes­tres de 2017 y 2018. La tasa de des­em­pleo pasó del 7,2% al 9,1% y el pri­mer tri­mes­tre de 2019 al­can­zó los dos dí­gi­tos: 10,1%, una ci­fra que no se re­gis­tra­ba des­de el 2006; y la tasa de de­socu­pa­ción al­can­zó el 9,7% en el 3° tri­mes­tre de 2019.

La suma de las po­lí­ti­cas la­bo­ra­les del go­bierno de Cam­bie­mos de­ter­mi­na­ron el cre­ci­mien­to del em­pleo no re­gis­tra­do, a lo que la fal­ta de tra­ba­jo con­di­cio­nó un pro­ce­so de fle­xi­bi­li­za­ción la­bo­ral de he­cho.

Tra­ba­ja­do­res en­cu­bier­tos con olor a pre­ca­ri­za­dos

Para ex­pli­car la in­ci­den­cia del in­cre­men­to del nú­me­ro de los mo­no­tri­bu­tis­tas Tali Gold­man, au­to­ra de La ma­rea sin­di­cal (edi­to­rial Oc­tu­bre, 2018), ma­ni­fies­ta que “en nú­me­ros: en­tre 2016 y 2018, el em­pleo en­cu­bier­to vía mo­no­tri­bu­to se cons­ti­tu­ye como el úni­co tipo de tra­ba­jo asa­la­ria­do que se in­cre­men­tó en los prin­ci­pa­les aglo­me­ra­dos ur­ba­nos del país. Este cre­ci­mien­to del uso del mo­no­tri­bu­tis­mo para en­cu­brir la re­la­ción de de­pen­den­cia se ob­ser­va a la vez que se han des­trui­do cer­ca de 45.000 em­pleos for­ma­les, los que equi­va­len a apro­xi­ma­da­men­te la mi­tad de es­tos nue­vos pues­tos de tra­ba­jo pre­ca­ri­za­dos”

Se­gún el in­for­me del Cen­tro de In­ves­ti­ga­ción para los Tra­ba­ja­do­res, “se tra­ta de una re­la­ción de de­pen­den­cia ‘en­cu­bier­ta’, en de­tri­men­to del em­pleo asa­la­ria­do for­mal. Es­tos tra­ba­ja­do­res se po­drían de­fi­nir como asa­la­ria­dos para los cua­les se en­cu­bre la re­la­ción de de­pen­den­cia con su em­plea­dor a par­tir de su re­gis­tro en el ré­gi­men mo­no­tri­bu­tis­ta. Así, este tipo de re­la­ción de tra­ba­jo sus­ti­tu­ye al em­pleo for­mal. Al mis­mo tiem­po, au­men­ta la pre­ca­ri­za­ción, en tan­to es­tos tra­ba­ja­do­res cuen­tan con me­nos de­re­chos la­bo­ra­les”.

Tan­to en mu­ni­ci­pios, go­bier­nos pro­vin­cia­les o en el go­bierno na­cio­nal se uti­li­za la prác­ti­ca, ya co­mún, de con­tra­tar per­so­nal en la mo­da­li­dad de “lo­ca­ción de ser­vi­cios” no sólo para pro­fe­sio­na­les o téc­ni­cos, sino para todo tipo de in­gre­so que se pre­vea, sal­vo que cuen­te con al­gún ape­lli­do im­por­tan­te o goce de la ve­nia del po­der de turno que le ha­bi­li­te a una plan­ta, tran­si­to­ria o en el me­jor de los ca­sos per­ma­nen­te.

Pero no es ex­clu­si­vi­dad de los Es­ta­dos usar es­tas fi­gu­ras, des­de las Uni­ver­si­da­des a las Em­pre­sas de Ser­vi­cios de Lim­pie­za, pa­san­do por Me­dios de Co­mu­ni­ca­ción o em­pre­sas de Apli­ca­cio­nes hoy es­tán va­lién­do­se de esta fi­gu­ra para su­mar “em­pren­de­do­res mo­no­tri­bu­tis­tas” a sus plan­tas de per­so­nal, con la con­sa­bi­da des­ven­ta­ja de no co­brar agui­nal­do, tam­po­co Bo­nos o su­mas fi­jas y no exis­te en su vo­ca­bu­la­rio la pa­la­bra va­ca­cio­nes.

El te­rre­mo­to de enero

El inicio del nue­vo go­bierno tra­jo en mu­chos as­pec­tos bue­nas ex­pec­ta­ti­vas, so­bre­to­do cuan­do se co­no­cie­ron las me­di­das de los con­ge­la­mien­tos de los com­bus­ti­bles, la re­ba­ja del 8% en los me­di­ca­men­tos en­tre otros , pero… y ¿la suba del 51,1% del mo­no­tri­bu­to?.

Di­fí­cil de en­ten­der, so­bre­to­do cuan­do con lo que es­ta­mos des­cri­bien­do mu­cho mo­no­tri­bu­tis­ta lo es por obli­ga­ción y no por op­ción. Y al no ex­pli­car ni la ma­ne­ra de in­de­xa­ción que tie­ne este im­pues­to, ni para que sir­ve, suma al des­con­cier­to ge­ne­ran­do ma­les­tar y so­bre­to­do dis­con­for­mi­dad e im­po­ten­cia.

Aún así, con ese au­men­to, el por­cen­ta­je de ac­tua­li­za­ción se ubi­có por de­ba­jo de la in­fla­ción del 2019, que ce­rró en un 53,8%.

Más allá de los pla­nes y las fa­ci­li­da­des que la AFIP pre­sen­ta cada tan­to para los mo­ro­sos, que son fun­da­men­ta­les des­de ya, es im­pres­cin­di­ble em­pe­zar a plan­tear el pro­ble­ma de las cuen­tas de las se­gu­ri­dad so­cial en fun­ción de lo que se está apor­tan­do por cada mo­no­tri­bu­tis­ta en ese ru­bro.

Para el go­bierno de Al­ber­to Fer­nán­dez hay un do­ble desa­fío en este sen­ti­do, dar­le por un lado res­pues­tas para sa­lir del pozo en el que se en­cuen­tran cien­tos de mi­les de apor­tan­tes a este sis­te­ma sim­pli­fi­ca­do, como tam­bién el de re­gu­lar el abu­so que se pro­du­ce con el em­pleo en­cu­bier­to don­de las pa­tro­na­les li­cuan su res­pon­sa­bi­li­dad ante el sis­te­ma pre­vi­sio­nal y de sa­lud.

Por otra par­te ha­cer el ma­yor de los es­fuer­zos a la hora de crear nue­vos pues­tos de tra­ba­jo no pre­ca­rios, aten­dien­do al avan­ce de las nue­vas tec­no­lo­gías y a la Re­vo­lu­ción In­dus­trial 4.0, que por más lin­do que sue­ne su tí­tu­lo pue­de de­jar una enor­me olea­da de des­em­plea­dos que ni con el mo­no­tri­bu­to van a es­tar a sal­vo.

Marcelo Telez