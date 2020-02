0 Compartir Compartir tuitear

Du­ran­te el pri­mer cara a cara ofi­cial en­tre los go­bier­nos de Fer­nán­dez y Bol­so­na­ro se lo­gra­ron re­du­cir las ten­sio­nes ex­pre­sa­das du­ran­te todo el 2019 has­ta la se­ma­na pa­sa­da.

De esta manera Ar­gen­ti­na ob­tu­vo, al me­nos, el es­pa­cio para ex­pli­car­le a su prin­ci­pal so­cio que no ha­brá sa­li­da de la re­ce­sión y au­men­to en el in­ter­cam­bio co­mer­cial has­ta que no se en­ca­mi­ne el tema de la deu­da.

El can­ci­ller Fe­li­pe Solá le pi­dió hoy en Bra­si­lia al pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro, apo­yo para la re­ne­go­cia­ción de la deu­da ar­gen­ti­na con el Fon­do Mo­ne­ta­rio In­ter­na­cio­nal, mien­tras que el man­da­ta­rio bra­si­le­ño pro­pu­so la pri­me­ra cum­bre con el pre­si­den­te Al­ber­to Fer­nán­dez para el 1 de mar­zo en Mon­te­vi­deo, du­ran­te la asun­ción del nue­vo go­bierno uru­gua­yo.

“Hay co­sas que se en­tien­den cuan­do uno está acá o cuan­do de acá van a la Ar­gen­ti­na. Sí, han cam­bia­do las co­sas”, dijo Solá so­bre el des­hie­lo en­tre Bue­nos Ai­res y Bra­si­lia, tras re­unir­se por algo más de 50 mi­nu­tos en el des­pa­cho pre­si­den­cial del ter­cer piso del Pa­la­cio del Pla­nal­to, la sede de go­bierno fa­mo­sa por sus cur­vas de con­cre­to y vi­drio.

Ante una pre­gun­ta de Té­lam en la plan­ta baja de la sede gu­ber­na­men­tal, Solá con­tó: “Bol­so­na­ro le man­da un abra­zo al Pre­si­den­te y es­pe­ra ver­lo el 1 de mar­zo” y re­ve­ló que se sor­pren­dió con la fe­cha pro­pues­ta, y de

con­cre­tar­se se­ría el pri­mer cara a cara en­tre am­bos man­da­ta­rios tras el cam­bio de go­bierno en Ar­gen­ti­na.

Ese día asu­mi­rá en Uru­guay el pre­si­den­te elec­to Luis La­ca­lle Pou, pero el can­ci­ller ex­pli­có que ese mis­mo día el pre­si­den­te Fer­nán­dez de­be­rá abrir las se­sio­nes or­di­na­rias del Con­gre­so. “Se po­dría ha­cer el dis­cur­so a la ma­ña­na y, a la tar­de, ir a Uru­guay a la asun­ción”, es­ti­mó el jefe del Pa­la­cio San Mar­tín.

Con la mi­ra­da pues­ta en el Mer­co­sur

Solá en­ca­be­zó la co­mi­ti­va ar­gen­ti­na más im­por­tan­te en mu­cho tiem­po en Bra­si­lia. Pre­via­men­te a la reunión con el pri­mer man­da­ta­rio bra­si­le­ño, el can­ci­ller jun­to a su equi­po de tra­ba­jo man­tu­vo un en­cuen­tro con su par Er­nes­to Araú­jo, en el Pa­la­cio de Ita­ma­raty, la sede del Mi­nis­te­rio de Re­la­cio­nes Ex­te­rio­res.

De las reunio­nes par­ti­ci­pa­ron tam­bién el em­ba­ja­dor de­sig­na­do, Da­niel Scio­li, y el mi­nis­tro de Asun­tos Es­tra­té­gi­cos, Gus­ta­vo Bé­liz; mien­tras que -por Bra­sil- es­tu­vie­ron el vi­ce­can­ci­ller Pa­blo Tet­ta­man­ti, el jefe de ga­bi­ne­te de can­ci­lle­ría, Gui­ller­mo Cha­ves, Jor­ge Neme, y la sub­se­cre­ta­ria de asun­tos del Mer­co­sur, Car­men Squeff.

El pri­mer men­sa­je ar­gen­tino fue di­cho ante Araú­jo y lue­go re­pe­ti­do ante Bol­so­na­ro. A am­bos, Solá les ex­pli­có el tema de la deu­da, so­bre todo la ad­qui­ri­da ante el FMI des­de 2018, una si­tua­ción “he­re­da­da” del go­bierno de Mau­ri­cio Ma­cri, can­di­da­to de­rro­ta­do apo­ya­do en­fá­ti­ca­men­te por Bol­so­na­ro du­ran­te 2019.

“La mi­sión que en­ca­be­zo tie­ne como ob­je­ti­vo dis­cu­tir las cues­tio­nes del Mer­co­sur, las cues­tio­nes bi­la­te­ra­les para el país her­mano, en un mar­co de acer­ca­mien­to. Este es un via­je de amis­tad y ca­li­dez en­tre los dos paí­ses que ha­cía muy ne­ce­sa­rio. Por eso es­ta­mos acá”, dijo Solá, en una de­cla­ra­ción ofi­cial a pe­rio­dis­tas en Bra­si­lia.

Ve­ne­zue­la tam­bién en la agen­da

Los dos can­ci­lle­res, que vol­ve­rán a ver­se el 20 de fe­bre­ro en Ca­na­dá para la reunión del Gru­po de Lima, coin­ci­die­ron hoy en afir­mar la ne­ce­si­dad de una “tran­si­ción de­mo­crá­ti­ca” en Ve­ne­zue­la, du­ran­te el en­cuen­tro man­te­ni­do en la sede de la can­ci­lle­ría bra­si­le­ña, en el Pa­la­cio de Ita­ma­raty.

“Coin­ci­di­mos to­tal­men­te en el ob­je­ti­vo de con­tri­buir a que haya una tran­si­ción de­mo­crá­ti­ca en Ve­ne­zue­la”, dijo Araú­jo en su de­cla­ra­ción a la pren­sa tras la reunión con Solá.

El ti­tu­lar del Pa­la­cio San Mar­tín se en­car­gó de di­sen­tir so­bre la par­ti­ci­pa­ción ar­gen­ti­na en el Gru­po de Lima, ya que des­de que asu­mió el go­bierno del Fren­te de To­dos no fir­ma los do­cu­men­tos o de­cla­ra­cio­nes con los cua­les no está de acuer­do. “No es que no so­mos fa­vo­ra­bles a (Ni­co­lás) Ma­du­ro, so­mos fa­vo­ra­bles a la de­mo­cra­cia”, dijo Solá ante la pre­gun­ta de si el go­bierno res­pal­da al pre­si­den­te ve­ne­zo­lano.

Se­gún el can­ci­ller ar­gen­tino, “la de­mo­cra­cia im­pli­ca una can­ti­dad de obli­ga­cio­nes e im­pli­ca paz. No te­ne­mos la mis­ma me­to­do­lo­gía que Bra­sil pero es­ta­mos en el Gru­po de Lima y dis­cu­ti­re­mos es­tas co­sas en Ca­na­dá”.

En ese mar­co, agre­gó que en el Gru­po de Lima Ar­gen­ti­na in­ten­ta­rá cam­biar “al­gu­nas co­sas que no die­ron re­sul­ta­do” y re­mar­có que está fa­vor de un pro­ce­so de elec­cio­nes lim­pias y que pue­dan vo­tar los ve­ne­zo­la­nos “en el exi­lio”.

La pa­la­bra de Ita­ma­ra­tí

Fue en la con­fe­ren­cia con­jun­ta don­de Araú­jo ase­gu­ró que “Bra­sil tie­ne la ex­pec­ta­ti­va de con­tar con una alian­za con la Ar­gen­ti­na”.

Du­ran­te su alo­cu­ción, Araú­jo ca­li­fi­có de “ex­ce­len­te” la reunión con el can­ci­ller ar­gen­tino y puso én­fa­sis en la mi­ra­da so­bre el Mer­co­sur como una “pla­ta­for­ma di­ná­mi­ca para la in­ser­ción en la eco­no­mía in­ter­na­cio­nal, como un polo de cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co”.

El can­ci­ller del go­bierno bra­si­le­ño dijo que el Mer­co­sur debe ha­cer acuer­dos con otros paí­ses e in­for­mó que tan­to Bra­sil como Ar­gen­ti­na han de­ci­di­do con­vo­car a una reunión bi­la­te­ral de co­mer­cio, aún sin fe­cha, para ana­li­zar el pa­no­ra­ma bi­la­te­ral, re­gio­nal y glo­bal.

“El Mer­co­sur debe ser es­tra­té­gi­co y hay un po­ten­cial a ser ex­plo­ra­do”, dijo Araú­jo.

A su turno, Solá acla­ró que Ar­gen­ti­na no será “una tra­ba” para el co­mer­cio ni la ex­pan­sión de acuer­dos del Mer­co­sur como quie­re Bra­sil y agre­gó: “For­ta­le­cer el Mer­co­sur no es ir para atrás o ape­gar­se al pa­sa­do. El Mer­co­sur es una mar­ca que de­be­mos lle­var ade­lan­te”.

Por su par­te, el can­ci­ller ar­gen­tino ex­pre­só que “su res­pon­sa­bi­li­dad es trans­mi­tir al go­bierno bra­si­le­ño lo que ocu­rre en la Ar­gen­ti­na, que está en una re­ce­sión pro­fun­da con una caí­da muy im­por­tan­te del con­su­mo y la ca­pa­ci­dad ad­qui­si­ti­va, y con una in­fla­ción ex­ce­si­va.

“Les pe­di­mos a Bra­sil que nos apo­ye”

El mi­nis­tro de Re­la­cio­nes Ex­te­rio­res ar­gen­tino fue más en­fá­ti­co al rea­li­zar la de­cla­ra­ción a la pren­sa en la can­ci­lle­ría, al lado del can­ci­ller Araú­jo: “Les pe­di­mos a Bra­sil que nos apo­ye en la ma­ne­ra que pue­dan en el FMI por­que (la deu­da) es el pri­mer paso de una es­ca­le­ra, por­que en caso de un buen acuer­do pe­di­mos tiem­po para cre­cer y para pa­gar. No cae­re­mos en de­fault”.

Solá hizo hin­ca­pié en que la re­cu­pe­ra­ción ar­gen­ti­na de la re­ce­sión ac­tual de­pen­de de esos acuer­dos, una si­tua­ción cla­ve para que Bra­sil pue­da re­cu­pe­rar el ni­vel de sus ex­por­ta­cio­nes a Ar­gen­ti­na, su prin­ci­pal so­cio re­gio­nal, lue­go de que esas ope­ra­cio­nes en 2019 ca­ye­ron casi el 35% res­pec­to a 2018.

“El fu­tu­ro de Ar­gen­ti­na ne­ce­si­ta de esta ne­go­cia­ción y nos con­di­cio­na al mo­men­to de pen­sar en el fu­tu­ro. Esto ha in­flui­do para no te­ner una ra­ti­fi­ca­ción in­me­dia­ta del acuer­do en­tre la Unión Eu­ro­pea y el Mer­co­sur”, dijo Solá.

“Le he­mos pe­di­do apo­yo en la ne­go­cia­ción con el FMI, en­ten­dió bien y su­pon­go que lo ha­bla­rá con su equi­po. Bol­so­na­ro es­cu­chó con aten­ción, no le pedí una res­pues­ta in­me­dia­ta”, dijo so­bre el tema de la deu­da.

Para la Can­ci­lle­ria ar­gen­ti­na el en­cuen­tro de Solá con Bol­so­na­ro fue ca­ta­lo­ga­do como “cá­li­do” e in­ter­pre­ta­do como una bue­na se­ñal de cara a la cons­truc­ción de una flui­da re­la­ción bi­la­te­ral, lue­go de las crí­ti­cas del man­da­ta­rio ve­cino al kir­ch­ne­ris­mo.

“Tam­bién dia­lo­ga­ron so­bre la po­si­bi­li­dad de que el Mer­co­sur pro­mue­va y ge­ne­re acuer­dos de li­bre co­mer­cio con ter­ce­ros paí­ses”, in­for­mó el Mi­nis­te­rio de Re­la­cio­nes Ex­te­rio­res.

