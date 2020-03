Hoy se celebra el Document Freedom Day, el día de los formatos y estándares abiertos

0 Compartir Compartir tuitear

Aunque no estamos para celebraciones precisamente y mucho menos de eventos físicos, hoy se celebra el Document Freedom Day, una fecha que desde hace doce años se dedica a promulgar el uso de formatos y estándares abiertos en eventos organizados a lo largo y ancho del mundo.

Según lo presentan en la página oficial de Document Freedom Day, este es el día para celebrar y crear conciencia sobre los estándares abiertos; un día en el que «personas de todo el mundo se unen para organizar eventos locales y hacerle saber al público sobre la libertad de acceso a la información». No será así este año por culpa del maldito coronavirus.

La página lista de hecho todos los eventos programados internacionalmente, de los cuales os podemos confirmar sin siquiera verificarlo que los dos que se iban a celebrar en España, en Madrid y Sevilla, están más que cancelados debido al estado de alarma en el que nos encontramos.

De América no estamos seguros, pero también hay o había varios previstos: en México, Cuba, Colombia Venezuela y Argentina… Que si no han sido cancelados, deberían serlo, así que no os lo penséis ni un instante: ya habrá tiempo para retomar el asunto el año que viene.

Pese a todo, como cada último miércoles de marzo, el Document Freedom Day o Día de la Libertad de los Documentos es una fecha que se puede celebrar con total normalidad a través de Internet, simplemente haciéndose eco de ello por redes sociales u otras plataformas de comunicación, tal y como estamos haciendo nosotros ahora.

A fin de cuentas se trata de un día de reivindicación tecnológica y, ¿qué mejor sitios para llevarla a cabo que Internet?

Promovido por la Digital Freedom Foundation y, como os podéis imaginar, plenamente apoyado por organizaciones como The Document Foundation, el Document Freedom Day es un recordatorio de la importancia que tienen los formatos y estándares abiertos para garantizar el acceso a la información y la interoperabilidad sea cual sea la plataforma de software que se utilice.

Dicha importancia radica, como recuerdan en el artículo que le han dedicado en el blog de The Document Foundation, en los beneficios intrínsecos que aporta el confiar en los formatos y estándares abiertos:

Legibilidad y edición por cualquiera.

Acceso a la información garantizado con el paso del tiempo.

Interoperabilidad sin restricciones.

Libertad de elección del software utilizado e independencia del proveedor.

Pero el Freedom Document Day no se reduce a reclamar la libertad de los formatos ofimáticos, que es lo que podría parecer a priori, sino la de cualquier archivo informático susceptible de ser compartido, incluyendo audio, imagen, vídeo u otro tipo de contenido digital. Como tampoco se reduce a transmitir el mensaje entre quienes ya estamos concienciados: es el día para trasladar la cuestión al público no entendido.

Desafortunadamente, no siempre es posible utilizar formatos y estándares abiertos, pero para eso se celebra el Document Freedom Day: para insistir en ello.

