Ese «Campo» no es la colonia, por Joselo Riedel

Yo no vengo del campo, yo vengo de la chacra. Claramente el campo y la chacra no son lo mismo. El campo no me representa en lo más mínimo. A muchos como yo el entorno de la colonia nos brindó identidad, educación y honestidad intelectual.

No hay comparación. Por lo tanto no puedo defender a las familias millonarias de los agronegocios que con tal de ventajear a costa de los campesinos agrarios, desplazando a los Pueblos Originarios y en su momento llamar, a toda aquella persona que no apoye su causa extractivista y capitalista, de «vago», nos aplastaban con toda la furia, sin piedad, sin mosquear.

“Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura”, dijo Raúl Alfonsín el 13 de agosto de 1988, en el predio La Rural.

En el debate nacional se abordan ciertas falacias en relación a lo que se considera «El Campo».

Para muchas personas representa el sector de la producción de alimentos, las que abarcan las economías regionales, pero sin embargo el grueso de las exportaciones en valor monetario están repartidos en apenas diez familias, las cuales generan el lobby necesario para que los pequeños y medianos productores se entusiasmen con la pertenencia. Tal como lo decía la propaganda de la tarjeta «Pertenecer tiene sus Privilegios», ¿se acuerdan?…

La realidad es que las economías regionales son las que más han sufrido en los últimos años, lejos de exportar en dolares tuvieron que afrontar un oscuro tramo, en el cual las ganancias no permitieron siquiera cubrir los costos.

Al comparar, lejos están de la realidad del «Campo».

Uno de los momentos más visibles tuvo lugar en las marchas, verdurazos y cortes de ruta de diferentes productores que no habían obtenido ningún tipo de respuesta a sus genuinas demandas.

Y así continúan, en el under de la producción dolarizada, viviendo sus penas, mientras las vacas son ajenas. Las vacas pertenecen a las familias millonarias del campo, que no viven la realidad hostil de los miles de productores agropecuarios que la ven pasar.

No todos son el campo, la economía campesina tiene conciencia de clase. Esa diferenciación los hace grandes.

Joselo Riedel