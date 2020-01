El primer mes de los años 20, por Jorge Otero

0 Compartir Compartir tuitear

Ningún director de cine del género catástrofe se imaginaría que el comienzo del año ya ofrece mucho material para escribir historias post-apocalípticas, distópicas o como quiera llamárselas.

Aparte no importa tanto el nombre, y tampoco tiene sentido perder el tiempo en encontrar un rótulo adecuado para después jactarse la autoría.

Lo cierto es que en unos cuantos días nos encontramos con un dron (controlado desde miles de kilómetros) que le quitó la vida a un importante militar iraní, con los inéditos y masivos incendios que sucedieron en una de las regiones más extraña del mundo, con el coronavirus que aísla a ciudades chinas y con otros tantos ingredientes como un sismo-terremoto o con invasiones de arañas. Sin embargo continuamos, como esa mujer de 27 años que días atrás cayó de un noveno piso, se levantó y se fue caminando, en la ciudad rusa de Izluchinsk.

Así finaliza el primer mes de los años 20 del nuevo milenio. Y Trump (no EEUU) e Irán se cuentan las cicatrices, o hacen que se cuentan, mientras se inicia el juicio contra el platinado presidente del norte, en pleno año electoral y, a la brevedad, en etapa de primarias y caucus. Por ahora se han lanzado misiles, se ha terminado con la vida de un militar iraní que no sabemos muy bien por qué de repente era un objetivo de alta prioridad y se ha derribado un avión ucraniano por una negligencia de Irán que desafía a cualquier antecedente histórico.

El ataque del dron estadounidense, produjo una alerta generalizada que no sólo afectó el estado de ánimo de la población del país con mayoría chiita, sino que también alteró los nervios de quienes gestionan la defensa aérea de la zona. Como corolario, cientos de manifestantes iraquíes piden que los EEUU retiren sus tropas tras las respuestas de Irán contra sus bases militares. A ello debe sumarse que la embajada norteamericana en Irak recibió 3 misiles, cuyo impacto dejó heridos.

Otro de los ingredientes lo aporta el sexagenario V. Putin, quien propone una reforma constitucional que además conllevó a la renuncia de todos sus ministros. El presidente ruso, según algunas líneas editoriales, busca un esquema político para manejar la cosa pública a través del WhatsApp y otras redes, desde el apacible confort hogareño, una vez terminado su mandato en 2024. Putin todavía cuenta con una muy alta aprobación popular, aunque algunos le reprochan poner demasiado el ojo en lo geopolítico y descuidar las problemáticas nacionales.

Para desalentar la simple costumbre de continuar narrando lisa y llanamente hechos, citemos a Lope de Vega que en un célebre soneto admite: “en mi vida me he visto en tal aprieto”… bueno, quien se ha visto en gran aprieto fue Evo Morales al convocar a milicias armadas. Dicho desaguiso lo llevó a fumarse unas cuantas críticas de incluso aquellos que lo apoyan y otras, un tanto más extremistas, que pedían retirarle la condición de asilado en Argentina. Finalmente se tuvo que retractar públicamente. Mientras… Bolivia continúa militarizada y gobernada por intereses privatizadores que nadie votó.

Ya tenemos nueva Alerta 2020 del Dooms Day Clock. Es la medición de la extinción humana por proliferación nuclear elaborada periódicamente por el Bulletin of Atomic Scientists. En 2010, faltaban 6 minutos. En 2015, 3 minutos. Actualmente estamos a un poco menos de 2 minutos para la medianoche (como la canción de Iron Maiden), debido a las tensiones dentro del régimen nuclear. Si sumamos las amenazas de Corea del Norte, la retirada de Estados Unidos y Rusia de los acuerdos, más la reanudación del enriquecimiento de uranio por Irán y la emergencia climática, tenemos un paquete que ni los Avengers se animarían a transportar.

La política no sólo mereció la atención de los principales titulares, sino también los incendios en Australia. Una pantalla partida al medio reportaba, de un lado, el fuego que hacía arder la flora y la fauna nativa, y del otro, la imagen satelital que mostraba cómo una porción del área de Oceanía se encendía de forma inmensa y asombrosa.

Algo peor no podía pasar, sin embargo pasó: tras los incendios llegaron lluvias y granizo que al no detenerse causaron inundaciones con movimientos de cenizas y otros restos que han provocado, por ejemplo, una invasión de especies arácnidas con un veneno altamente tóxico. Meses antes le ocurrió algo similar al presidente do país mais grande do mundo, que se dedica a rezongar por Twitter, a participar de misas que bendicen su gestión y que entiende muy poco el país-continente que gobierna. Las quemas del Amazonas de 2019 acarrearon una amenazante cantidad de enfermedades en Brasil y países limítrofes.

En China, y desde China, empieza a propagarse el coronavirus, el cual visto en el microscopio parece una corona. Puede presentarse como un resfrío común o como una infección respiratoria grave que desemboca en la muerte. La enfermedad ha conseguido aislar a ciudades y a millones de habitantes del gigante asiático, causando estragos en su economía justo en época de festejos nacionales, como el año nuevo o el festival de cine, pues se recomienda evitar la aglomeración de personas. Pero eso no es todo, para preocupación de los europeos, el virus aterrizó en Francia, en Canadá están pendientes de un posible caso, y en EEUU hay confirmados.

Turquía tiene un complicado fin de mes por una combinación de sismo y terremoto con resonancias en países cercanos. Su magnitud fue de 5,1, cuyo epicentro estuvo a 8 kilómetros de la ciudad de Doganyol. El sismo tuvo una profundidad de 10.000 metros y ocurrió en la misma localidad en que se registró un terremoto de magnitud 6,6 un día antes. Han declarado 29 muertes, más de 1.200 heridos y los drones capturan imágenes de los incalculables destrozos.

La poderosa empresa de internet pone énfasis en Google News. Intenta ampliar su cobertura periodística con fuentes de noticias de todo el mundo y a la vez personaliza los intereses de los usuarios, con el fin de que puedan leer lo que les place. Los Google van por todo y a nadie parece molestarle…

¿Y en los años 20 de otras centurias?

El 11 de enero de 1820 el Congreso de Angostura, a petición del reiterado Simón Bolívar, decretó la abolición progresiva de la esclavitud en todo el territorio venezolano. 100 años después entró en vigor “El Tratado de Versalles”, documento de paz firmado por Rusia, Francia, Gran Bretaña y Alemania, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en 1920. Al declararse el armisticio, los Aliados se reunieron en la Conferencia de París, para redactar los términos de la paz con Alemania, el Imperio Austrohúngaro, dividido en Austria, Hungría y Bulgaria. Fue presentado ante Alemania como única opción de paz. Obligaba al país a quedar divididos en pequeños fragmentos e imponía resarcimientos económicos que fueron el caldo de cultivo para la consolidación de un partido nacional alemán muy conocido.

Bueno, ya da por el momento…

Nos apenamos por Kobe Bryant, quien falleció en un accidente aéreo el último domingo de enero, gran basquetbolista e inspiración para las actuales generaciones de jugadores. Cerremos con la frase de un amigo de la casa: “Leemos mal el mundo, y decimos luego que nos engaña” (Rabindranath Tagore).

Jorge Otero