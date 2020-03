Después de la luz, por Jorge Otero

0 Compartir Compartir tuitear

Otra vez apareció la mujer desnuda. Blanca como la luna, una perfecta rareza invocada por un conjuro, que aguarda a quien se viera tentado con su inevitable cuerpo.

En las últimas seis caminatas nocturnas la vi en aquel lugar, exactamente de la misma manera, con un rigor poco humano.

La primera vez, solo al principio, fue encantadora y diáfana, como un hada de la selva; sin embargo cuando me acerqué unos pasos todo empezó a cambiar, del tono blanco hacia el verde mate… desaparecía y reaparecía en el mismo lugar: a veces gris, a veces blanca, a veces púrpura.

Después de la segunda y tercera aparición, me extravié, demoré unas horas en reconocer mi rumbo entre las ramas y las hojas. En las otras, ya sentí que me seguía hasta la ciudad.

Sus hombros, sus pechos, su pubis son el señuelo para los caminantes que se animan a acercarse y descubrir su mirada esquiva, tal vez por no revelar esa aptitud de medusa silvestre.

Pero ella no es el mito ni la leyenda local, no pertenece a las escenas que ronda en la imaginación de este mundo, ningún poblador la mencionó alguna vez entre las tantas indagaciones que pude hacer.

Supongo que tampoco busca la inmortalidad del acervo regional, solo espera a través de los tiempos como un pequeño punto luminoso dentro de la inabarcable penumbra de los matorrales. Quien se le aproxima siente ser un huésped del lugar, un visitante de ese mundo espeluznante donde, ocasionalmente, se presentan imágenes instantáneas de cuerpos que yacen sobre las toscas o una rara fauna que ronda a su alrededor.

Permanece sentada en una piedra, junto al hilo de agua. Mientras el arroyo es un angosto espejo que refleja una breve porción del cielo. Antes de que los puentes desafíen su anchura, para unir los caminos y las rutas.

En ese rincón se encuentra extraviada, como los malditos tesoros de cualquier isla del caribe, que durante siglos tentaron a los codiciosos bucaneros.

Inmóvil, su silueta esparce la delirante luz de la cual no se puede escapar: puede ser el canto de sirena o los dulces violines de un adagio barroco. Esa refracción es el sutil narcótico del cual bebieron los infaustos poetas del pasado, semejante al agua que corre junto a ella, riesgosa hiel por donde navega la muerte que ahora me invade de forma completa.”

Estas palabras son de una nota hallada en la valija de viaje de mi padre. Ahora que ya no está, debo ordenar sus pertenencias y llevarlas al depósito familiar.

En ese deteriorado papel hallé escrito lo que leo una y otra vez. Quizá también sean el adictivo narcótico del cual beben mis ojos hasta imaginarla en los más innecesarios detalles.

En procura de más información, hurgué en otros baúles y pertenencias, rastree en jornales, en todas las hemerotecas de la ciudad y no encontré casi nada. Y digo casi nada porque hallé una crónica digitalizada de los años 50, que evidentemente no tuvo resonancia. Allí se narra una historia similar, de visiones sobre una mujer que por las noches aguarda junto al agua, a los ebrios que buscaban saciar sus necesidades.

Al principio cuando releía, irrumpía un escalofrío que pincelaba mi piel, después de un tiempo, al quitar los ojos del papel, se encontraba frente a mí la misma mujer, o por lo menos la idea que me hice de ella. Luego su presencia se volvió más fuerte, como un mantra permanente que me mantiene aislado del mundo.

Un día, entre mis extravíos, vi sus ojos y sentí el roce de su mano, un inabordable vacío usurpó mi conciencia, y sé que ya no me lo puedo quitar. Siento que el aire escasea, siento falta de apetito, un desgano absoluto.

Así que me despido y dejo mi testimonio para lo posteridad de aquellos que alguna vez verán su irremediable presencia, sentada y paciente, como justo ahora la estoy viendo.

El cuarto astro

Angustiado por un abandono, decidió ahorcarse anteanoche, un poco más allá de la ruta, en el árbol inmenso que separa una provincia de otra. La investigación dejó esa conjetura poco convincente, aunque tampoco importaba lo que pudiera decir, pues en el fondo “Los que oímos el cosmos” sabemos a quién acudir.

Yuyo era mi aliado, hasta que todo empeoró. O hasta que empeoró él. Cansado de sus trampas, le perdí el rastro, entonces la unión cedió, y la supuse terminada.

Ahora estoy aquí frente al animal, sintiendo cómo esa horrible pezuña rasga la tierra. Me vigila con calma, intuye que busco respuesta. Es una especie de experiencia de “en el medio del camino de la vida”, sin descenso y sin guía. Exijo más bien que se presente y dé testimonio.

Solo es cuestión de tiempo, de esperar posando con precisión la mirada en los ojos del guardián. Me raptan su órbita fría y su órbita caliente, son irresistibles, sin embargo debo controlar mi ansiedad por devorarlas, pues si queda ciego me devora.

Se presenta luego de tres noches, después que se agotan el animal y el silencio. El primer y el segundo astro se fueron. Ya estamos a mitad del camino del tercero: las rocas y las ramas empiezan a vibrar de a poco, como la vez pasada.

Cuando se marchó el guardián, llegó el silbido agudo que irritó mis nervios. Luego empecé a ver su figura desdibujada por mis lágrimas, no me inquieté como la primera vez, pude hablar sin problema.

-¿Quién fue? ¿Por qué?

-Si venís por esas respuestas, en vano aguardaste tanto. Sería mejor preguntar si se cumplió con lo que corresponde.

-Poco importa, sólo quiero saber quién le hizo eso a mi…

-Ya no es tu aliado-. Bramó.-Solo yo estuve a su lado.

-Si hubieras estado como decís, aún seguiría con vida.- Repuse

-No comprendés que su tiempo terminó. Ha provocado el suficiente furor, la materia oscura reclamó su prez.

-Tengo un juramento que hice en tu presencia, y lo voy a cumplir para que no me lleves como al volcán.

Se terminaron mis lágrimas al instante que se retiró ese trepidante silbido.

Llegué temprano a la última casa de las viviendas, cuando las hojas aún gotean, con la voluntad de traducir lo que no hacía falta. Ejercer los juramentos no requiere de claves, únicamente se los debe confirmar. Al salir de allí sabía hacia dónde debía ir.

La noche del cuarto astro me encontró en la isla. Rondé cuanto pude su orilla de malezas, arena y charcos. Al final allí estaba, junto a una lámpara, con un arma en la mano, una soga en la otra y un bolso entre sus piernas. Sentí el olor de los cuerpos roídos. Antes de partir, calculé mi agitación, y cuando se disipó, le grité desde la penumbra si es la misma soga que usó Yuyo.

-Es un pedazo que sobró… de la vez que me ahorqué.

Jorge Otero