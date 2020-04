«Con Cristina hablamos de todo»

0 Compartir Compartir tuitear

Cumplida la cuarentena luego de su vuelta de Cuba, lo primero que hizo -o, por lo menos, lo primero que se conoce- la vicepresidenta Cristina Kirchner fue ir el martes a visitar a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

Uno de los temas de los que conversaron fue del aumento de precios que se registraron en los últimos días, en especial desde que se decretó el aislamiento obligatorio. «Conversamos cómo hacer para que los vivos no se abusen del pueblo», reveló el Presidente.

«Ayer estuve con Cristina por primera vez porque terminó su cuarentena. Nos saludamos a la distancia porque no podemos tener contacto. Hacía como un mes que no la veía. Hablamos de todo. De economía, la de la deuda. De cómo estaban las cosas y su mirada de las cosas por su gran experiencia», relató Fernández en una entrevista con el canal C5N. Definió a la ex presidenta como «una mujer de una gran experiencia, de una gran inteligencia y además una amiga».

Dentro de ese «de todo» sobre el que estuvieron conversando, rescató la preocupación por los aumentos de precios que ambos comparten. Los incrementos en alimentos, en verdad, se vienen dando desde principios de año pese a la baja que registró la inflación. Sin embargo, en los días de la pandemia registraron un salto significativo en especial en rubros como carne y verduras.

«Estuvimos como dos horas», agregó el Presidente, quien expresó que «fue grato» el encuentro porque «hacía mucho que no la veía». «La mirada de ella siempre me interesa», completó.

La vicepresidenta regresó al país el 23 de marzo último desde La Habana, adonde había viajado para buscar a su hija Florencia, quien completó en la isla un tratamiento médico de un año.

Anunció que iniciaba sus dos semanas de aislamiento, que pasó en su departamento de Recoleta. En esos días mantuvo conversaciones con el gobernador Axel Kicillof y con intendentes del Cornubano, preocupada por conocer la situación de la Provincia en medio de la emergencia sanitaria.

Página/12