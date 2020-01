Balance de la participación Argentina en la V Reunión de la CELAC en México 2020

0 Compartir Compartir tuitear

La CELAC es el único mecanismo regional de diálogo y concertación política que concentra a los 33 países de la región América Latina y el Caribe, agrupa el 17% de los miembros de la ONU; tiene una población aproximada de 624 millones de personas, 8.6% de la población mundial; ocupa el 15% del territorio del planeta y genera 7.1% del PIB mundial.

El Canciller Felipe Solá manifestó el orgullo de la Argentina por pertenecer a la CELAC, y puntualizó el apoyo a México en su presidencia pro témpore del bloque y el Plan de Trabajo que ha propuesto para 2020, que tiene 14 puntos.

El primero y más complejo tiene que ver con la cooperación aeroespacial, que pretende potencia la cooperación en el tema con el objetivo de enviar un satélite latinoamericano y caribeño al espacio en 2020.

Por otra parte durante la sesión plenaria los países acordaron encontrar una agenda común hacia la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que tendrá lugar en septiembre de este año. Este punto se vincula con el objetivo de encontrar temas en el ámbito internacional donde todos los países estén de acuerdo.

Además, se acordaron acciones conjuntas con miras a un Foro Ministerial Celac con China, donde los 29 países asistentes ya han confirmado sus asistencia; la gestión sustentable de los recursos oceánicos; las acciones turísticas en común; la creación de una metodología para certificar equipos de prevención de desastres; la unidad en torno a la erradicación de la corrupción y, finalmente, el inicio de un proceso de reflexión sobre la gobernabilidad del mecanismo.

Su creación recibió mucho apoyo de la Unión Europea y responde a la necesidad de tener un diálogo institucionalizado entre América Latina y el Caribe y la EU. Por eso mismo existe una cumbre bianual Unión Europea- Celac

Reuniones Bilaterales

El canciller Solá mantuvo además importantes reuniones bilaterales con sus pares de México, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Cuba; la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y los candidatos a presidir la OEA, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa Espinoza y el peruano Hugo De Zela.

Con su par mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, el Canciller Solá conversó sobre la necesidad de ampliar los acuerdos de cooperación económica e impulsar una CELAC fuerte y eficaz ante las amenazas que sufre la región. Ambos coincidieron en la decisión de ambos gobiernos de relanzar los lazos bilaterales a fin de potenciar las oportunidades y coincidencias en temas políticos, económicos, sociales y culturales de interés recíproco pero también en cuestiones de alcance regional y global.

En temas económicos concordaron en convocar a los equipos negociadores de ambos países y establecer las mesas de trabajo para la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica N° 6 (ACE 6). En materia de cooperación Solá y Ebrard Casaubón puntualizaron la importancia de la VII Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, con el fin de promover la cooperación Sur-Sur.

En el plano regional Argentina y México bucarán acercar posiciones entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. En el plano multilateral buscarán aprovechar sus coincidencias para promover el equilibrio, la inclusión y la igualdad de condiciones del sistema multilateral de comercio, impulsando posiciones comunes en la OMC y el G20.

El Canciller se reunió hoy, además, con el Jefe de la Oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo, un millonario que abrazó la causa de Morena de López Obrador. Romo tiene una visión estratégica muy positiva sobre la relación con Argentina. También ve posibilidades concretas de proyectos de complementación económica en materia de servicios agroindustriales e importación de Argentina de maquinaria y productos agrícolas, tema que le fue planteado por el Canciller Felipe Solá. Algunos de los productos mencionados fueron silobolsas, maíz, frijoles, carne, soja

Ambos acordaron comenzar la articulación de políticas para fomentar y hacer crecer el intercambio comercial. Romo coordina 50 mesas de distintos sectores de la economía y la idea de es que pueda también coordinar las acciones con nuestro país.

Con su par del Perú, Gustavo Meza-Cuadra, Solá puso de relieve los lazos históricos que unen a ambos países, las posibilidades de complementarse que tienen ambas economías y la necesidad de plantear una estrategia común de unión regional, a la vez que se requiere un trabajo conjunto sobre la conformación de un gabinete social y una agenda comercial común.

En su reunión con Alejandro Ferrer, Ministro de Relaciones panameño, el Canciller Felipe Solá enfatizó que la Argentina quiere trabajar con Panamá en el marco de una agenda amplia y concreta que permita profundizar los acuerdos bilaterales de cooperación y detectar las oportunidades comerciales que ofrecen ambas economías para beneficio mutuo.

Luego de repasar los temas destacados de la agenda bilateral, el Canciller Felipe Solá y su par de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se comprometieron a trabajar para fortalecer el intercambio económico – comercial y las inversiones entre ambos países. Los ministros coincidieron en la disposición común de ambos Gobiernos de fortalecer las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.

El jefe de la diplomacia argentina se reunió también con Rebeca Grynspan, titular de la Secretaría General Iberoamericana, con quien puso de relieve la importancia de fortalecer el multilateralismo y la cooperación regional. Además acordó trabajar en una agenda conjunta para profundizar la igualdad de género en la región.

Con los candidatos a presidir la OEA, Solá estuvo de acuerdo en fortalecer el multilateralismo latinoamericano hacia una verdadera representación de todos los países de América y trabajar conjuntamente para volver a poner a la organización al servicio de todos sus miembros.

Solá mantuvo además un encuentro con Carolina Valdivia, la vicecanciller de Chile, país que es el quinto inversor en la Argentina –con énfasis en industria manufacturera y el comercio– y con el cual tenemos un intercambio comercial superavitario, con exportaciones muy diversificadas –donde predominan bienes industriales (38% MOI y 37% MOA)– .

En 2018, el superávit comercial con Chile (U$D 2.327 millones) fue el mayor de Argentina en su comercio internacional, y entre enero y septiembre de 2019 las exportaciones argentinas a Chile crecieron 3,5% respecto del mismo período de 2018 (de U$S 2194 millones a U$S 2270 millones), mientras que las importaciones cayeron un 28% (U$S 568 millones a U$S 412 millones). El gas natural es el segundo rubro de exportación argentino.